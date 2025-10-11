استاندار گیلان گفت: نظارت مؤثر بر عملکرد ادارات و سازمان ها، نه تنها سلامت ساختار اداری را تضمین می‌کند، بلکه موجب افزایش اعتماد عمومی و بهبود کیفیت خدمات رسانی به مردم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق شناس امروز با حضور در اداره کل بازرسی گیلان و نشست با احمد آقایی بازرس کل استان و معاونان این اداره کل، ضمن تبریک سالروز تاسیس سازمان بازرسی و قدردانی از کارکنان این نهاد نظارتی، گفت: نهاد‌های بازرسی از ارکان مهم نظام اداری کشور هستند که وظایف آن‌ها در قانون تبیین شده و تلاش آن‌ها تضمین کننده سلامت، شفافیت و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان و ادارات استان است.

وی با اشاره به محدودیت زمان مسئولیت مدیران، افزود: مدیران باید از فرصت کوتاه خود برای خدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم استفاده کنند.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل زیربنایی استان، گفت: تا زمانی که موضوعاتی همچون فاضلاب شهری به صورت اساسی حل نشود، پرداختن به مسائل فرعی تأثیری نخواهد داشت.

هادی حق شناس با بیان اینکه حفظ محیط زیست و توسعه گردشگری ۲ اولویت اصلی استان هستند، افزود: باید از مواهب خدادادی گیلان مانند جنگل، دریا، آب و هوای پاک برای توسعه پایدار، اشتغال و رونق اقتصادی مردم استان استفاده شود.

وی با قدردانی از همکاری‌های سازمان بازرسی گیلان، اضافه کرد: تعامل ، هم افزایی و نظارت مؤثر، زمینه‌ساز ارتقای سلامت اداری و خدمت‌ رسانی شایسته‌تر به مردم گیلان است.

بازرس کل گیلان هم در این نشست با قدردانی از استاندار و اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص جایگاه بازرسی، گفت: بازرسی باید یاور مدیران شجاع و قانون مدار باشد تا بتوانند با اطمینان و جسارت در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.

احمد آقایی با بیان اینکه ۶ گروه تخصصی در سازمان بازرسی گیلان فعال هستند که هر یک به حوزه‌های کاری خود اشراف کامل دارند، افزود: هدف ما پیشگیری از تخلفات و حمایت از مدیرانی است که با نیت خدمت به مردم فعالیت می‌کنند و پیش از هر اقدام، به مدیران مشورت می‌دهیم تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اقدامات بازرسی در گیلان، ماهیت پیشگیرانه دارد، گفت: تلاش ما بر این است که پیش از هرگونه برخورد قانونی، با تذکر و همراهی مشکلات برطرف شود، اما در مواردی که بی توجهی به مقررات تکرار شود، طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.