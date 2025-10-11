پخش زنده
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد: سومین یادواره شهدای غرب خون، روایت ۲۸ شهید غریب واقعه کردستان روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در یزد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مصطفی زارع زاده گفت: سومین یادواره شهدای غرب خون، روایت ۲۸ شهید غریب واقعه کردستان روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در یزد برگزار میشود و در جریان آن، مستند «میراث میر شاه میر» از مجموعه مستندهای «قاصدکهای سرخ» رونمایی و اکران خواهد شد.
وی ادامه داد: مستند «میراث میر شاه میر» به روایت زندگی و ایثار دو تن از شهدای غریب واقعه کردستان، شهید سیدموسی شاهمیری و شهید رضا حکیمی خلیلآباد میپردازد.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: این مراسم به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد و با مشارکت حوزه هنری یزد، هیئت انصار الشهدا و سپاه الغدیر استان یزد در ساعت ۱۸:۳۰ در محل مجتمع غرهنگی کربلای یزد برگزار میشود.
زارع زاده ادامه داد: این اثر بخشی از مجموعه مستند «قاصدکهای سرخ» است که به بازگویی داستان شهدای گمنام و کمترشناختهشده دفاع مقدس اختصاص دارد؛ و برای اولین بار در مستندهای دفاع مقدس یزد از تکنیک هوش مصنوعی برای بازسازی برخی از صحنههای فیلم استفاده شده است.
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: یادواره شهدای غرب خون با هدف پاسداشت مقام والای شهدای این منطقه و تبیین الگوهای ایثار و مقاومت برای نسل جوان برنامهریزی شده است.