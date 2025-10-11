بر اثر انحراف و حریق خودروی ساینا در محور دارخوین – شادگان سه نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ صبح امروز (دوشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴) بر اثر انحراف از جاده و آتش‌سوزی یک دستگاه خودروی ساینا در محور سه‌راهی دارخوین به شادگان، حوالی روستای رُگبه، سه نفر به شدت مصدوم شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: تماس اولیه با مرکز فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ در ساعت ۰۸:۵۰ صبح ثبت شد و بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

یاسین افرا افزود: در این سانحه، سه سرنشین خودرو که همگی مرد و جوان بودند، مصدوم و دچار سوختگی‌های گسترده شدند:

مرد ۲۴ ساله با سوختگی ۸۰ درصد.

مرد ۱۹ ساله با سوختگی ۴۰ درصد.

مرد ۱۷ ساله با سوختگی ۷۰ درصد.

وی خاطرنشان کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات درمانی اولیه در محل حادثه، توسط تیم‌های اورژانس به بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان منتقل شدند.

بنابر اعلام مسئولان اورژانس، وضعیت عمومی مصدومان وخیم گزارش شده است.

علت دقیق وقوع حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس راه است.