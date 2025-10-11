افزایش سهمیه آرد شهرستان بابل
سهمیه روزانه آرد نانواییهای شهرستان بابل هزار کیسه افزایش یافته است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ فرماندار شهرستان بابل در جلسه شورای آرد و نان گفت: سهمیه روزانه آرد نانواییهای این شهرستان از حدود سه هزار کیسه آرد به ۴ هزار کیسه رسیده است.
مصطفی میرتبار با بیان اینکه هیچ مشکلی در تامین آرد شهرستان وجود ندارد، افزود: با توجه به تامین آرد مورد نیاز نانواییها هیچ توجیهی برای تعطیلی خودسرانه نانواییها پذیرفتنی نیست
او ادامه داد: کم فروشی، پخت نان کنجدی بدون درخواست مشتری و دریافت قیمت بیشتر از جمله تخلفاتی است که طبق قانون با متخلفین برخورد میشود.
فرماندار شهرستان بابل گفت: توزیع به موقع آرد در همه بخشها و روستاها از مطالبههای به حق نانواییها است که این امر هم بدون وقفه هر روز انجام شود.
میرتبار با بیان اینکه برخی شهروندان ازکیفیت و ساعت پخت نان گله دارند، افزود: نظارت بر عملکرد نانواییها و بررسی کیفیت آرد و نان با هماهنگی دستگاههای مربوطه تشدید شد.