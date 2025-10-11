پخش زنده
حجتالاسلام منتظری رئیس دیوان عالی کشور در دیدار با رئیس سازمان امور اراضی کشور بر تسریع تعیین تکلیف پروندههای مربوط به مشکلات مالکیتی زمین بین کشاورزان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این دیدار پیرامون مسائل و مشکلات پروندههای حقوقی حوزه زمین، صلاحیت رسیدگی هیأت تعیین تکلیف اراضی به اختلافات اراضی، مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی اراضی اختلافی بحث و بررسی شد.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن تشکر از رئیس و کارکنان سازمان امور اراضی کشور، مأموریتهای این سازمان را خطیر و با اهمیت ارزیابی و بر حفظ اراضی کشاورزی و همچنین تسریع در تعیین تکلیف پروندههای موجود به منظور رفع اختلاف و حل و فصل مشکلات مالکیتی زمین بین کشاورزان تأکید کرد.
حجتالاسلام منتظری گفت: اقدام قسمتهای مختلف دستگاه قضایی در رسیدگی قاطع، دقیق و تخصصی به پروندههای زمین خواری نشان دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات در حوزه اراضی ملی و بازگرداندن حقوق عامه است.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین تصریح کرد: دعاوی مربوط به حد و حدود زمین کشاورزی یکی از مهمترین مسائل حقوقی مرتبط با مالکیت املاک زراعی است. با توجه به اهمیت زمینهای کشاورزی در اقتصاد کشور و تأثیر آن بر معیشت کشاورزان، رسیدگی به این نوع دعاوی نیازمند دقت و دانش حقوقی تخصصی است.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت مبارزه با زمین خواری در جهت صیانت از حقوق بیتالمال و نقش سازمان امور اراضی در انجام اقدامات پیشگیرانه اضافه کرد: زمینخواری یکی از مسائل جدی است که علاوه بر آسیب به منابع ملی، مشکلات اجتماعی و اقتصادی را نیزبه همراه دارد و برای مبارزه با این مهم، همکاری و هماهنگی تمام دستگاههای مرتبط با اراضی ملی و محیط زیست لازم و ضروری است.
در ابتدای این دیدار رئیس سازمان امور اراضی کشور ضمن ارائه گزارشی از پروندههای حوزه امور اراضی بهویژه کشت موقت و اراضی موات، چالشها و مشکلات بخش را با رئیس دیوان عالی کشور در میان گذاشت و ضمن تشکر از همکاری دستگاه قضا خواستار ادامه همکاری و تسریع در رسیدگی و حل و فصل پروندههای مطروحه در این زمینه شد.
در این جلسه نماینده ولی فقیه در سازمان امور اراضی، سرپرست معاونت توسعه و ساماندهی امور اداری، سرپرست معاونت حفظ کاربری و یک پارچگی اراضی کشاورزی و سرپرست دفتر امور حقوقی سازمان امور اراضی حضور داشتند.