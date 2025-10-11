نماینده ولی فقیه در استان قزوین، با حضور در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و در جریان فعالیت‌ها و برنامه‌های کانون قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، در جریان این بازدید، سیدعلی‌اکبر موسوی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین، گزارشی از وضعیت مراکز و برنامه‌های این نهاد ارائه داد.

موسوی با اشاره به گستردگی فعالیت‌ها، اظهار داشت که ۱۶ مرکز ثابت کانون در سرتاسر استان فعال است و خدمات فرهنگی، هنری و ادبی ارائه می‌دهند.

مدیرکل کانون پرورش فکری افزود: مراکز ما در حوزه‌های مختلفی از جمله کتاب و کتابخوانی، قصه‌گویی، تولید تئاتر و نجوم فعال هستند.

به گفته موسوی، در مجموع ۶۲ فعالیت فرهنگی، هنری و ادبی در کانون پرورش فکری استان در حال انجام و در همه این مراکز، زمینه‌های لازم برای رشد استعداد‌های کودکان و نوجوانان فراهم شده است.

حضور نماینده ولی فقیه در این مراکز، بر اهمیت توجه به تربیت فرهنگی و هنری نسل آینده تأکید شد.