رییس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: تاکنون بیش از ۷۳ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت در این استان ایجاد شده که بخش عمده‌ای از آن در شهرستان طارم واقع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مجید معانی افزود: بر این اساس در ارتفاعات شمالی شهر باکلور شهرستان طارم، طرح جنگل‌کاری در مساحتی حدود ۶۰ هکتار از اراضی کوهستانی آغاز شده است.

وی، هدف اصلی این طرح را کنترل فرسایش خاک و ذخیره نزولات آسمانی را عنوان کرد و گفت: این امر نقش مهمی در حفظ منابع طبیعی و تأمین آب منطقه دارد.

معانی افزود: عملیات جنگل‌کاری امسال با همکاری دو تیم ۱۵ نفره، همراه با مشارکت جوامع محلی و بهره‌برداران انجام می‌شود.

وی تصریح کرد: جنگل کاری در راستای برنامه ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور و کاشت دو میلیون درخت در استان زنجان دنبال می‌شود.

رییس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان ادامه داد: از ۱۸ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت استان، حدود یکهزار و ۵۰ هکتار در شهرستان طارم با گونه‌های مختلفی کاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود میزان جنگل‌کاری امسال در شهرستان طارم به ۱۱۰ هکتار می‌رسد.

به گفته معانی، با افزایش سطح جنگل‌ها، علاوه بر حفظ تنوع زیستی، زمینه بهبود کیفیت محیط زیست و مقابله با تغییرات اقلیمی فراهم می‌شود.