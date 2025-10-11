پخش زنده
دبیرخانه دهمین کنگره ملی اعتکاف که با حضور فعالان فرهنگی، اندیشمندان و مسئولان از سراسر کشور در جوار بارگاه رضوی برگزار شد، در بیانیه پایانی خود بر لزوم تقویت روحیۀ مقاومت و همبستگی ملی جامعه اسلامی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، دهمین کنگره ملی اعتکاف با شعار «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» بر تبیین جایگاه تمدنی و تربیتی اعتکاف و نقش آن در تقویت روحیه مقاومت، همبستگی ملی و بازسازی معنوی جامعه اسلامی تأکید کرد.
دبیرخانه دهمین کنگره ملی اعتکاف در پایان این کنگره بیانیهای به شرح زیر منتشر کرد:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَعَهِدْنَا إِلَیٰ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ
با سپاس از الطاف الهی و عنایات حضرت ولیعصر (عج)، دهمین کنگره ملّی اعتکاف، با شعار «اعتکاف، معنویّت، اتّحاد و استقامت» و با حضور بیش از ۷۰۰ نفر از برگزارکنندگان مردمی، فعالان فرهنگی، مسئولان، اندیشمندان و جوانان مؤمن سراسر کشور در فضایی سرشار از معنویت، همافزایی و امید با هدف تبیین، تعمیق و ترویج فرهنگ نورانی اعتکاف در جواربارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه آلاف التّحیه و الثّناء) برگزار شد.
این کنگره در امتثال امر مقام معظم رهبری (مدّظلّه العالی) مبنی بر «لزوم تثبیت حالات معنوی اعتکاف در جوانان»، با هدف تعمیق و استمرار روحیۀ برخاسته از اعتکاف در طول سال و با شعار محوری «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» برگزار شد؛ شعاری که بازتابی از مأموریتهای معنوی این سنت نبوی نورانی و پاسخی به نیازهای فطری امروز جامعه اسلامی است.
شرکتکنندگان در این کنگره بعد از شرکت در هفت کارگروه تخصصی با نگاهی عملیاتی به شناسایی ظرفیتها، چالشها و فرصتهای پیشروی اعتکاف و بحث و تبادل نظر در جلسات علمی و اندیشهای ضمن بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت اعتکاف بر نکات راهبردی زیر تأکید کردند:
- ضرورت توانمندسازی خادمان و مسئولان اعتکاف با رویکرد تربیتی، تمدنی و جوانمحور
- تقویت شبکههای همافزایی میان فعالان اعتکاف در سطح ملی و فراملی
- توجه ویژه به روایت اعتکاف و تولید محتوای فاخر برای استمرار روحیه اعتکاف در فضای حقیقی و مجازی
- توجه ویژه به اعتکاف نوجوانان، بانوان و اقشار خاص با طراحی الگوهای متناسب و تمرکز بر خانواده مومن
- توسعه دیپلماسی معنوی از طریق اعتکاف بینالمللی و گفتوگوی بینمذاهب
در شرایطی که جهان اسلام با چالشهای متعددی از سوی قدرتهای سلطهگر مواجه است شرکتکنندگان در کنگره اعتکاف بر این باورند که اعتکاف میتواند بستری برای تقویت روحیه استقامت، خودباوری و انسجام ملی و امتی باشد.
اعتکاف با تکیه بر معنویت اصیل اسلامی جوانان را به بازسازی درونی، بازتعریف مسئولیت اجتماعی و حضور فعال در عرصههای فرهنگی و تمدنی دعوت میکند.
شرکت کنندگان این کنگره معتقدند که وحدت ملی در ایران اسلامی و همبستگی امت اسلامی تنها با بازگشت به سرچشمههای معنویت، تربیت دینی و انس با خداوند متعال ممکن خواهد بود. اعتکاف بهعنوان یک آیین تربیتی و تمدنساز ظرفیت آن را دارد که در برابر هجمههای فرهنگی و فشارهای سیاسی جهانی، روح استقامت و امید را در دلها زنده نگه دارد.
از درگاه الهی مسئلت داریم که این تلاشها مورد رضایت حضرت حق قرار گیرد و زمینهساز ظهور دولت کریمه حضرت ولیعصر (عج) گردد.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
دبیرخانه دهمین کنگره ملی اعتکاف