با استاندارد سازی جایگاههای CNG مصرف بنزین در جنوب آذربایجان غربی ۸۴ میلیون لیتر کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: در پی اجرای طرح استانداردسازی جایگاههای CNG و افزایش استقبال شهروندان از استفاده از سوخت پاک، میزان مصرف بنزین در جنوب آذربایجانغربی بیش از ۸۴ میلیون لیتر کاهش یافته است.
رحمت حاجیزاده افزود: مصرف روزانه گاز طبیعی فشرده در این منطقه به بیش از ۴۵۱ هزار مترمکعب میرسد و در نیمه نخست امسال، ۸۴ میلیون مترمکعب CNG در ۵۷ جایگاه عرضه شده که معادل صرفهجویی ۸۴ میلیون لیتر بنزین است.
وی با اشاره به تکمیل عملیات استانداردسازی ۹۰ درصد جایگاههای CNG در جنوب آذربایجانغربی، تصریح کرد: از مجموع ۵۷ جایگاه مشمول طرح، ۵۰ جایگاه موفق به دریافت تأییدیه بازرسی ادواری از سازمان ملی استاندارد شدهاند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح، ارتقای ایمنی و بهبود خدمات به شهروندان است، گفت: رعایت نکات ایمنی هنگام سوختگیری از سوی رانندگان، از جمله پیاده شدن، خاموش کردن خودرو و بسته بودن صندوق عقب، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث احتمالی دارد.
حاجیزاده همچنین از احداث سه جایگاه جدید CNG با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصد در شهرستانهای میاندوآب، بوکان و شاهیندژ خبر داد و افزود: با بهرهبرداری از این جایگاهها، زمان انتظار سوختگیری خودروها به کمتر از پنج دقیقه کاهش خواهد یافت.
منطقه میاندوآب با هشت ناحیه عملیاتی و ۱۰۴ باب جایگاه عرضه فرآوردههای نفتی و CNG، مسئولیت سوخترسانی به ۱۱ شهرستان در جنوب آذربایجانغربی را بر عهده دارد.