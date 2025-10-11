به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی با اشاره به اهمیت ارتقاء ایمنی و بهبود وضعیت تردد در محور‌های مواصلاتی گیلان، گفت: در ۶ ماه گذشته عملیات خط کشی سرد به طول ۸۹۰ کیلومتر، نصب ۹۴۵ عدد علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما و ایمن‌سازی ۱۰۶ مورد سر گاردریل انجام شده است.

وی افزود: همچنین ۱۹۲ کیلومتر شیب شیروانی ایمن‌سازی، نصب ۲ هزار و ۳۵۰ دستگاه چراغ چشمک‌زن و سامانه روشنایی نقطه‌ای در ۱۰ نقطه اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده گفت: اصلاح سیستم روشنایی طولی در ۱۸ کیلومتر، نصب نیوجرسی و جدول‌گذاری در ۷ کیلومتر از راه‌ها، ایمن‌سازی ۵۵ رشته سرعت‌کاه، ساماندهی و آشکارسازی ۴۰ رمپ ورودی و خروجی محور‌های اصلی و فرعی و اصلاح سیستم روشنایی دماغه تونل به طول ۶ کیلومتر از جمله فعالیت‌های شاخص این اداره‌کل بوده است.