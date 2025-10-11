پخش زنده
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه شاهد جهشی خوبی در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هستیم گفت: در استان مرکزی ۳۲ همت طرح سرمایهگذاری با محوریت گردشگری و صنایعدستی در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نادرقلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیرانکل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، اظهار کرد: وزارت میراثفرهنگی با رویکردی تحولگرایانه و مدیریتی جهادی، توانسته است در هر سه حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اقدامات خوبی را رقم بزند.
ابراهیمی افزود: در استان مرکزی ۳۲ همت طرح سرمایهگذاری با محوریت توسعه گردشگری و صنایعدستی در دست اجراست که با بهرهبرداری از آنها، بیش از ۴ هزار فرصت شغلی پایدار ایجاد خواهد شد. این حجم از سرمایهگذاری بیانگر اعتماد بخش خصوصی و همراهی جدی دولت در مسیر رونق اقتصادی و فرهنگی استان است.
نماینده مردم اراک در ادامه، تسهیل شرایط سرمایهگذاری در بخش گردشگری را یکی از دستاوردهای مهم دولت دانست و گفت: بهدنبال حمایتهای صورتگرفته و هماهنگیهای بیندستگاهی، عوارض ساخت مراکز گردشگری در شهر اراک به صفر رسیده است. این اقدام تحولآفرین، راه را برای حضور پررنگ سرمایهگذاران و توسعه زیرساختهای گردشگری هموار کرده است.
او همچنین با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و هنری استان مرکزی، صنعت فرش را از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: تمام موضوعات مربوط به صنایعدستی و فرش باید بهصورت یکپارچه زیرنظر وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی متمرکز شود. زمانی بیش از ۱۰ میلیون نفر در حوزه فرش اشتغال داشتند و این صنعت میتواند دوباره بهعنوان یکی از ارکان مهم اشتغالزایی و صادرات غیرنفتی کشور احیا شود.
ابراهیمی با تأکید بر جایگاه فرهنگی استان مرکزی گفت: استان مرکزی، زادگاه امام خمینی (ره)، امیرکبیر و پروفسور حسابی است؛ استانی سرشار از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و انسانی که شایسته توجه ویژه ملی است. این استان میتواند در هر سه حوزه مأموریتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، به الگویی موفق در تحقق اهداف دولت چهاردهم تبدیل شود.