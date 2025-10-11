به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان سرایان گفت: ماموران انتظامی شهرستان سرایان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون باری مشکوک شدند که برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ علمدار افزود: ماموران در بازرسی از کامیون، مقدار دو تُن پیاز زعفران به ارزش ۷۰۰ میلیون ریال قاچاق کشف کردند.

به گفته وی ماموران در این رابطه یک متهم دستگیر که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.