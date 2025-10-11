درخشش زندانیان هنرمند استان در جشنواره تئاتر و سرود سازمان زندانها
زندانیان هنرمند کهگیلویه و بویراحمدی در جشنواره تئاتر و سرود سازمان زندانهای کشور صاحب رتبه چهارم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل زندانهای استان گفت: بیست و دومین جشنواره تئاتر و دومین جشنواره سرود و آوازهای مذهبی، محلی و آیینی سال۱۴۰۴به میزبانی استان خراسان رضوی برگزار شد. سیروس امینی با بیان اینکه ۲۵ آثار هنری زندانیان مرد و زن زندانهای استان در رشتههای تئاتر، سرود، آوازهای مذهبی، محلی و آئینی، مشارکت داده شد افزود: زندانیان هنرمند استان با مشارکت در جشنوارههای فرهنگی تأتر و سرود و آوازهای مذهبی، محلی و آئینی سازمان زندانها، موفق به کسب رتبههای برتر در بخشهای مختلف شدند. امینی اضافه کرد: زندانیان هنرمند کهگیلویه وبویراحمدی در ارزیابیهای گروهی و فردی، مقام بهترین اجرای گروه سرود زندانیان زن، مقام دوم بازیگری بخش صحنهای، تقدیر بازیگری بخش نمایش خیابانی و تقدیر طراحی صحنه بخش نمایش صحنهای را به خود اختصاص دادند. وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی و داوری آثار راه یافته به جشنواره توسط داوران و نظارت دفتر امور فرهنگی و تربیتی سازمان، اداره کل زندانهای استان کهگیلویه و بویراحمد در این جشنوارهها، رتبه چهارم کشوری را در میان ادارات کل زندانهای کشور به دست آورد.