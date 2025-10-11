پخش زنده
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: مستمری بگیران این صندوق می توانند با مراجعه به کارگزاری ها برای دریافت این تسهیلات ثبت نام کنند. تسهیلات بدون نیاز به ضامن خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد قادرمرزی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همزمان با بیستمین سال تاسیس صندوق بیمه روستاییان وعشایر در نشست خبری امروز، با اعلام این خبر گفت: تسهیلات قرض الحسنه برای ۱۵ هزار متقاضی مستمری بگیر صندوق پیش بینی شده است که آنهایی که قبلا تسهیلات دریافت نکردهاند یا تسهیلات قبلی را پرداخت کردهاند دراولویت دریافت هستند.
قادر مرزی در این نشست گفت: بر اساس آخرین سرشماریها، ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر در ۶۲ هزار و ۲۸۵ روستای کشور زندگی میکنند که میانگین جمعیت هر روستا در ایران ۳۳۳ نفر است.
وی افزود: ایران از نظر جمعیت در رتبه ۱۸ جهان قرار دارد و جمعیت روستایی کشور بیش از جمعیت ۱۳۶ کشور دنیا است. این موضوع نشان میدهد که باید توجه بیشتری به جمعیت روستایی و توسعه مناطق روستایی داشته باشیم. بر اساس آمار مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی، ۹۴ درصد از منابع آبی و خاکی کشور در اختیار روستاها قرار دارد. همچنین حدود ۲۶ درصد از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی میکنند و ضریب شهرنشینی ۷۴ درصد است.
قادر مرزی با تأکید بر نقش مهم روستاییان در تولید و امنیت غذایی کشور افزود: ایران پس از چین و روسیه، سومین کشور جهان از نظر طول مرزهای زمینی است و در بسیاری از مناطق مرزی، خالیشدن روستاها به چالشی جدی تبدیل شده است.
وی بیمه اجتماعی را از شاخصهای اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی دانست و گفت: بیمه اجتماعی روستاییان یک بیمه دولتی است که دولت ۷۰ درصد حق بیمه را بهصورت یارانه پرداخت میکند. به طور میانگین برای هر فرد روستایی ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال یارانه سالانه اختصاص مییابد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار داشت: در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر عضو صندوق هستند و از این تعداد، ۲ میلیون و ۲۷ هزار نفر بیمهشده فعال محسوب میشوند.
وی ادامه داد: در ششماهه نخست امسال، ۶۱ هزار و ۶۱۷ نفر جدید به جمع بیمهشدگان اضافه شدهاند و تاکنون ۲۲۶ هزار و ۴۸۴ حکم مستمری فعال صادر شده است.
قادرمرزی گفت: تمامی داراییهای صندوق بهصورت شفاف قابل رهگیری است و هرگونه تغییر یا عملکرد مالی در دسترس عموم قرار دارد، نسبت پشتیبانی در این صندوق ۸.۹۵ است.
وی با اشاره به برنامههای جدید صندوق توضیح داد: قصد داریم از بنگاهداری خارج شویم و منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کنیم از ۲۳ خردادماه امسال و با وجود نوسانات بازار سرمایه، داراییهای صندوق ۳۵ درصد رشد داشته است. همچنین تعداد سهام صندوق از ۱۲۳ سهم به ۷۸ سهم ارزنده کاهشیافته تا پرتفوی بهینهتری شکل گیرد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تأکید کرد: اصل پایداری منابع و صیانت از داراییهای بیمهشدگان از اولویتهای ماست مردم خیالشان بابت صیانت از داراییهای روستاییها راحت باشد، یک ریال فساد در صندوق نداشتهایم و مسئولیت هر گونه فسادی در صندوق را میپذیریم و ما با فساد ستیزی کامل برخورد میکنیم.
قادر مرزی اظهار کرد: با تنها ۳۶۰ نیروی انسانی، به بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر خدمترسانی میکنیم که این موضوع نشاندهنده چابکی بالای این نهاد است.
وی درباره بیمه زنان روستایی و عشایری نیز گفت: در حال حاضر ۱ میلیون و ۱۷۹ هزار زن تحت پوشش بیمه قرار دارند و به ۱۴ هزار و ۴۱ نفر از آنان مستمری پرداخت میشود.
به گفته وی، تعداد بیمهشدگان معرفیشده از سوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به ترتیب ۶۰ هزار و ۳۵ هزار نفر است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در خصوص اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افزود: تاکنون ۳۷۵ هزار مادر دارای یک فرزند و بیشتر در مناطق روستایی و عشایری بهصورت رایگان بیمه شدهاند و تعداد دانشآموزان محصل یا بازمانده از تحصیل تحت پوشش صندوق به ۱۵ هزار و ۷۸۰ نفر رسیده است.
حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، درباره اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و وضعیت بیمه زنان روستایی گفت: در مرحله اول اجرای مرحله نخست این قانون، قرار بود ۵۰۰ هزار نفر از زنان روستایی و عشایریِ باردار یا دارای فرزند تحت پوشش بیمه قرار گیرند که تاکنون ۳۷۵ هزار نفر از آنان بیمه شدهاند که این تعداد با همکاری و پیگیریهای فراوان محقق شد و دولت سهم بیمهای این افراد را پرداخت کرد.
قادرمرزی افزود: در حال حاضر با احتساب افراد جدیدی که در نوبت بیمه قرار دارند، مجموع متقاضیان به بیش از ۵۰۰ هزار نفر رسیده است که تمامی مراحل شناسایی و احراز این افراد از طریق سامانه ثبت احوال کشور انجام دادهشده و به محض تأمین اعتبار از سوی دولت، بدون حتی یک روز وقفه، بیمه این افراد برقرار خواهد شد.
قادرمرزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اجرای قانون خرید خدمت سربازی برای مشمولان بیمه اجتماعی روستاییان گفت: در موضوع خرید خدمت سربازی، شرایط افراد تحت پوشش صندوق با بیمهشدگان تأمین اجتماعی متفاوت است. بر اساس ساختار صندوق، دولت موظف است ۷۰ درصد حق بیمه را بهصورت یارانه پرداخت کند. در صورتی که دولت این سهم را پرداخت نکند، تفاوت مبلغ بیمه بر عهده شخص بیمهشده خواهد بود و این موضوع میتواند بر میزان مستمری نهایی تأثیر بگذارد.
وی افزود: در صورتی که دولت سهم خود را طبق قانون بپردازد، تمامی سوابق خدمت سربازی مشمولان بیمه روستایی قابل خرید و لحاظ در سابقه بیمهای آنان خواهد بودو صندوق نیز آماده اجرای کامل این قانون بهمحض تأمین اعتبار است.
قادر مرزی گفت: از خردادماه تاکنون ۶هزار و ۲۳۷نفر از روستاییان متقاضی خرید حق بیمه سنوات سربازی در روستاها بودهاند که آمار دقیق متقاضیان اجرای ماده ۲۱ و خرید خدمت را جمعبندی کردهایم و این آمار بهصورت رسمی به دولت و نهادهای ذیربط ارسال شده است که در حال حاضر مجموع افرادی که تحت پوشش قرار گرفتهاند و در نوبت هستند، بیش از ۵۰۰ هزار نفر برآورد میشود و به محض تأمین اعتبار از سوی دولت، بیمه آنان فعال خواهد شد.