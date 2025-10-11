معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی بر ضرورت بازاریابی و روایت‌سازی در صنعت گردشگری تأکید کرد و از تفاهم‌نامه با سازمان هواپیمایی هما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنی بندپی در نشست فصلی معاونان، مشاوران و مدیران‌کل ستادی و استانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بحث اصلی ما بازاریابی و تبلیغات است که در این زمینه باید به سمت روایت سازی برویم.

او با اشاره به عقد تفاهم نامه با سازمان هواپیمایی هما، گفت: یکی از اقدامات ما عقد تفاهم نامه با سازمان هواپیمایی هما بود، که باید ۳۰ درصد از عوارض خروج از کشور به صنعت گردشگری اختصاص یابد که مبلغ آن حدود ۳ همت خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه در بخش گردشگری دریایی ۷ استان درگیر هستند، قرار است هفته آینده مشکلات بین منابع طبیعی و حرایم مطرح و مرتفع شود.

بندپی درباره سوخت و فراورده های نفتی نیز گفت: در بحث سوخت رایزنی هایی با شرکت فراورده های نفتی انجام شده تا مشکلات حل شود.

معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: همچنین بازدید از پروژه های گردشگری که پیشرفت فیزیکی خوبی دارند از تسهیلات برخوردار خواهند شد و می توانند در اختصاص سهمیه بندی بانک ها موثر باشند.

بند پی افزود: بنا داریم تا برای مواقع بحران اتاق فکری شکل دهیم و نسبت به آموزش نیروی انسانی و تبدیل مدیریت سنتی به نوین و استفاده از بازاریابی در تولید محتوا تلاش می کنیم.