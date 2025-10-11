

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات در سالن کالینگا با حضور ۱۶ تیم مردان و ۱۴ تیم زنان برگزار می‌شود. در دور گروهی تیم‌های اول به دور حذفی صعود می‌کنند و سایر رده‌های برای رده‌های پائین‌تر مسابقه خواهند داد. نتیجه و برنامه مسابقات تیم‌های ایران به این شرح اعلام شد:



** زنان - دور گروهی:

* گروه ۴:

- شنبه ۱۹ مهر:

ایران ۳ - ۰ قرقیزستان

در تیم ایران شیما صفایی، ندا شهسواری و فاطمه یاری ۳ - ۰ حریفان خود را شکست دادند.

ایران - نپال

** مردان - دور گروهی:

* گروه ۲:

- شنبه ۱۹ مهر:

ایران - مالدیو