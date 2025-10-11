پخش زنده
امروز: -
بیست و هشتمین دوره مسابقات پینگ پنگ تیمی جام آسیا امروز با پیروزی تیم بانوان ایران بوبانسوار هند آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات در سالن کالینگا با حضور ۱۶ تیم مردان و ۱۴ تیم زنان برگزار میشود. در دور گروهی تیمهای اول به دور حذفی صعود میکنند و سایر ردههای برای ردههای پائینتر مسابقه خواهند داد. نتیجه و برنامه مسابقات تیمهای ایران به این شرح اعلام شد:
** زنان - دور گروهی:
* گروه ۴:
- شنبه ۱۹ مهر:
ایران ۳ - ۰ قرقیزستان
در تیم ایران شیما صفایی، ندا شهسواری و فاطمه یاری ۳ - ۰ حریفان خود را شکست دادند.
ایران - نپال
** مردان - دور گروهی:
* گروه ۲:
- شنبه ۱۹ مهر:
ایران - مالدیو