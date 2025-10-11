به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، به همت بسیج و روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران ۵ هزار بسته کیف و نوشت افزار به دانش آموزان کمتر برخوردار در این شهرستان اهدا شد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران ارزش ریالی این تعداد بسته نوشت افزار را ۵۲ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: جامعه هدف از قبل شناسایی شده و این بسته‌ها با همکاری دفتر امام جمعه دوگنبدان، آموزش و پرورش، هلال احمر ونهاد‌های حمایتی بین دست دانش آموزان کمتر برخوردار توزیع می‌شود.

علی اکبر حافظی نیا افزود: هدف از اهدا این بسته‌های نوشت افزار جلوگیری از بازماندان دانش آموزان کمتر برخوردار از تحصیل و کمک به ارتقا سطح آموزش است.

خرمی مسئول بسیج نفت وگاز گچساران نیز گفت: هر بسته شامل ۱۵ قلم کالا از جمله کیف، مداد سیاه، مداد قرمز، مداد رنگی، انواع خودکار، پاک کن، تراش، خط کش، جامدادی، ماژیک است.