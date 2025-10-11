پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در مازندران در شورای فرهنگ عمومی استان بر ضرورت بهرهبرداری از هفته مازندران برای ترویج فرهنگ ایرانی-اسلامی و هویتهای بومی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شورای فرهنگ عمومی مازندران با محوریت بررسی سه موضوع مهم؛ «همایش ملی مصطفی خان سورتیچ»، «سند فرهنگی استان» و «بهرهبرداری از هفته مازندران» و با حضور نماینده ولیفقیه و مسئولان ارشد استانی برگزار شد.
آیتالله محمدی لائینی، نماینده ولیفقیه در مازندران در این نشست با اشاره به در پیش بودن هفته مازندران گفت: این هفته فرصتی ارزشمند برای ترویج هویتهای اصیل و فرهنگ ایرانی-اسلامی است.
وی از تمامی دستگاههای اجرایی خواست در اجرای برنامههای فرهنگی کاملاً جدی باشند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.
آیتالله لائینی همچنین با اشاره به دو همایش استانی نماز و غدیر تأکید کرد: باید تمامی مسئولان برای برگزاری هرچه بهتر این دو همایش که خروجی آن باید مورد استفاده عموم مردم قرار گیرد، تلاش ویژهای داشته باشند.
در ادامه، بابایی، رئیس دانشگاه آزاد مازندران، با اشاره به پیشینه تاریخی مبارزات مصطفی خان سورتیچ علیه فرقه بابیه اعلام کرد: همایش ملی مصطفی خان سورتیچ دیماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی مازندران برگزار خواهد شد.
عالیشاه دادستان مرکز مازندران نیز در این نشست بر لزوم تعریف برنامههای فرهنگی مشخص برای دستگاههای اجرایی و نظارت بر اجرای آنها تأکید و از کمکاری برخی دستگاهها در این حوزه انتقاد کرد.