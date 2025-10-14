پخش زنده
امروز: -
فوقتخصص نوزادان با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کودکانی که به دلیل عفونتهای گوارشی در بیمارستان بستری میشوند، با شیر خشک تغذیه شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ پدرام قهرمانی، با تشبیه دوره نوزادی و شیرخوارگی به "پی ساختمان سلامتی یک انسان"، بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تأکید کرد و گفت: شیر مادر، بهویژه آغوز روزهای اول که سرشار از آنتیبادی است، مانند یک واکسن طبیعی عمل کرده و سلامت نوزاد را در برابر بسیاری از بیماریها بیمه میکند. بررسیها نشان میدهد از بین کودکانی که به دلیل عفونتهای گوارشی در بیمارستان بستری میشوند، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد با شیر خشک تغذیه شدهاند.
این فوقتخصص نوزادان در پاسخ به این پرسش که حساسیت غذایی در نوزادان چگونه ظاهر میشود، علائم را متنوع برشمرد و افزود: حساسیت به مواد غذایی که مادر مصرف میکند میتواند خود را به شکل قولنج و دلپیچه، دفع مدفوع مخاطی، وجود رگههای خون در مدفوع (بهویژه در حساسیت به پروتئین شیر گاو)، مشکلات پوستی مانند درماتیت آتوپیک یا حتی رفلاکس و استفراغهای مکرر نشان دهد.
وی مواد غذایی حساسیتزای شایع را شامل "غذاهای دریایی، سفیده تخممرغ، آجیل بهویژه بادام زمینی، مرکبات و بادمجان" دانست.
دکتر قهرمانی در ادامه با اشاره به شیوع بیماریهای ویروسی گوارشی در فصل پاییز، تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول؛ استفاده از مکملهای ویتامین A + D و زینک طبق دستور پزشک؛ پرهیز از غذاهای کارخانهای مانند چیپس و پفک؛ داشتن خواب منظم و رعایت بهداشت و شستشوی مکرر دستها را از جمله راههای پیشگیری برشمرد.
این متخصص نوزادان در مورد مدیریت موارد خفیف اسهال و استفراغ در خانه گفت: مهمترین نکته، جبران آب از دست رفته بدن با استفاده از مایعات و ORS است. استفاده از غذاهایی مانند کته، ماست، دوغ و موز میتواند مفید باشد، اما باید از دادن آبمیوههای صنعتی و اغلب میوهها به جز سیب و موز خودداری کرد.
وی هشدار داد: در مواردی که کودک بیحال است، نمیتواند مایعات بنوشد یا در مدفوعش خون مشاهده میشود، والدین باید فوراً به پزشک مراجعه کنند و از مصرف خودسرانه داروهای قدیمی پرهیز کنند.