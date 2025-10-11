مراسم گرامیداشت «استاد محمدرضا شفیعی کدکنی» در زادروز این ادیب، نویسنده و شاعر پرآوازه معاصر در زادگاه وی شهر کدکن تربت حیدریه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کدکن گفت: در این مراسم که با حضور مسئولان محلی، دوستداران زبان و ادبیات فارسی و جمع پرشور دانش‌ آموزان مدارس منطقه همراه بود، برنامه‌ های مختلفی با هدف پاسداشت این شاعر نامی برگزار شد.

محمد تقی برهانی افزود: خوانش اشعاری از استاد شفیعی کدکنی، اجرای سرود و موسیقی زنده و سخنرانی ادبی از جمله ویژه برنامه‌ های اجرا شده این مراسم بود.

وی ادامه داد: همچنین در حاشیه این مراسم که به همت اداره آموزش و پرورش منطقه کدکن و انجمن ادبی استاد شفیعی کدکنی برگزار شد، از زحمات فرهیخته و پیشکسوت شهر کدکن، استاد سید محمد عبداللهیان نیز تجلیل شد.