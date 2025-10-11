پخش زنده
در نشست شورای حفظ حقوق عامه دادستانی شهرستان یزد ، بر تشکیل کمیته ویژه نظارت و تنظیم بازار در دادسرای عمومی و انقلاب یزد تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز یزد و بنا براعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب یزد، نشست شورای حفظ حقوق عامه دادستانی شهرستان یزد با حضور و نظارت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یزد و به ریاست معاون حفظ حقوق عامه دادستانی، با هدف بررسی وضعیت بازار و تشکیل کمیته ویژه نظارت و تنظیم قیمتها برگزار شد.
این نشست به دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یزد و با حضور مدیرکل امور اقتصادی استانداری، نماینده سازمان بازرسی، رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و نمایندگان اتحادیههای میوه و ترهبار، پروتئین، مواد خوراکی، نانوایان و برنجفروشان شهرستان یزد تشکیل شد.
در این نشست، موضوعاتی نظیر نظارت مستمر بر قیمت کالاها و خدمات، ساماندهی عرضه میوه و ترهبار، ارتقای سطح بهداشت عمومی در واحدهای صنفی و رفع چالشهای موجود در تنظیم بازار مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مهمی اتخاذ شد.
همچنین، کمیتهای مشترک با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط تشکیل شد تا بر قیمتها، کیفیت محصولات، رعایت موازین بهداشتی، بررسی وضعیت اصناف مجاز و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز نظارت کند. این کمیته موظف است گشتهای مشترک نظارتی را بهصورت مستمر در سطح شهرستان اجرا کرده و ضمن پیشگیری از تخلفات صنفی و بهداشتی نظیر گرانفروشی و کمفروشی، گزارش عملکرد خود را به دفتر کل دادسرای یزد و دبیرخانه شورای حفظ حقوق عامه ارائه کند.
این اقدامات در راستای بازدیدهای میدانی معاونت حفظ حقوق عامه دادستانی و با هدف صیانت از حقوق شهروندان انجام میشود.