معاون راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری از تکمیل و اجرای طرحهای عمرانی در کوهرنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، امین قوامی گفت: تعمیر و احداث پلها، دیوارهای حائل و روکش آسفالت در شهرستان کوهرنگ و مناطق همجوار از جمله این طرحها است.
وی افزود: تاکنون تعمیرات اساسی پلهای شاه منصوری، دزک سرچشمه و صمصامی، پلهای ارته فریک یک و دو انجام شده و پروژه احداث پل درزگه نیز در حال اجرا است.
وی با اشاره به تکمیل روکش آسفالت محور پل دشتک – صمصامی افزود: طرح روکش آسفالت محور گردنهچری – تاراز بهطول ۲۰ کیلومتر و محور چری - دشتک در مرحله انتخاب پیمانکار هستند.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در محورهای روستایی تبرک – تلخدان قنو شنریزی بهطول دو کیلومتر و محور مازسوخته ترانشهبرداری، تنظیم قنو و شنریزی بهطول چهار کیلومتر بهصورت امانی انجام شده و پروژه محور شیخعلیخان - چما نیز در حال اجرا است.
به گفته وی: این طرح ها نقش مهمی در بهبود زیرساختها، ایمنی جادهای و سهولت تردد مردم دارند و با تکمیل آنها، بخشی از مشکلات ترافیکی و عمرانی منطقه برطرف خواهد شد.