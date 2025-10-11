به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، معاون هماهنگ کننده سپاه مهاباد گفت: در راستای برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید استان آذربایجان غربی و به عنوان یک اجلاسیه نهایی، یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید مهاباد فردا در تالار وحدت این شهرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ غلامعلی قربانی افزود: سردارکرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخنران اصلی این یادواره خواهد بود.

وی تصریح کرد: همزمان با برگزاری این یادواره، غرفه‌هایی از دستاورد‌های انقلاب اسلامی و نقش شهرستان مهاباد در دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه با همکاری ادارات شهرستان برپا خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه مهاباد اظهارداشت: همچنین، نمایش اقتدار در میعادگاه شهید کاوه با حضور مقامات لشکری و کشوری برگزار می‌شود.