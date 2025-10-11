پخش زنده
مقاومت دو سالهی حماس، چهارمین ارتش قوی منطقه در مقابل یک گروه کوچک را به زانو درآورد.
کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد گفت: مقاومت دو سالهی جانانه حماس باعث شد که چهارمین ارتش قوی منطقه در مقابل یک گروه کوچک زانوی شکست را به زمین بزند و وارد توافقی شود که شروط حماس هم در آن رعایت شده است.
هادی گلزار به جنایت بی سابقه رژیم صهیونیستی در طول تاریخ معاصر اشاره کرد و افزود: رژیم صهیونیستی در این دوسال با کشتار حدود ۶۰ هزار نفر از مردم غزه که اکثراً مردم عادی، زنان و کودکان بودند جنایت بی سابقهای را در طول تاریخ معاصر رقم زد.
وی به مردم غزه در مورد عدم پایبندی این رژیم به توافقات هشدار داد: تجربه نشان داده که رژیم صهیونیستی به هیچ توافقی پایبند نیست به همین دلیل غزهایها باید بسیار مواظب باشند.
این کارشناس مسائل سیاسی همین عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به توافقات را دلیل نپذیرفتن شروط آمریکا و اسرائیل برای تحویل دادن سلاح توسط حماس عنوان کرد و گفت: حماس میداند اگر سلاحش را زمین بگذارد حتما نابود خواهد شد.
گلزار رمز موفقیت فلسطینیها نه تنها در این دو سال بلکه از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را دست به سلاح شدن آنان در مقابل زور بسیار زیاد و وحشی گری رژیم صهیونیستی بیان کرد و ادامه داد: همین موضوع باعث شده، چهارمین ارتش قوی منطقه که پشتیبانی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان یعنی ابرقدرتهای دنیا را پشت خودش دارد در مقابل این گروه سر تسلیم فرود آورد.
وی در ادامه از عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به این توافق ابراز نگرانی کرد و گفت: به احتمال زیاد رژیم صهیونیستی مثل تمام توافقهایی که تاکنون پایبند نبوده به این توافق هم پایبند نباشد.
هادی گلزار اظهار داشت: در شرایطی که رژیم صهیونیستی برای غزه به اهداف خودش نرسید و با این همه کشتار، تصرف کل غزه تسلیم و خلع سلاح کردن حماس را انجام دهد نشان دهنده این است که حجم عظیم کمکهای آمریکا هم کار ساز نبوده است.
کارشناس مسائل سیاسی کمکهای بلاعوض آمریکا در این دوسال را ۲۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این در حالیست که قبل از آن رژیم صهیونیستی سالیانه فقط ۳ میلیارد دلار از آمریکا کمک بلا عوض دریافت میکرد ولی در طول این دو سال به اندازهی تقریبا حدود ۷ سال کمکهای مالی، تسلیحاتی و نظامی دریافت کرده است.
گلزار بیان کرد: این حجم عظیم کمک آمریکا به رژیم صهیونیستی و کشتار عظیم این رژیم منحوس هم باعث برتری آنان بر حماس و مردم غزه نشد و این افتخار جریان مقاومت هست که هرگز در مقابل زور دشمن تسلیم نشده است.
وی نمونه ضعف جریانهایی که در مقابل رژیم صهیونیستی کوتاه آمدند تشکیلات خود گردن فلسطین دانست؛ گروهی که تصمیم گرفتند زمانی سلاح خود ر زمین گذاشته و در قبال داشتن قسمت غربی رود اردن با رژیم صهیونیستی وارد صلح شود در حالیکه اسرائیل به بهانههایی مثل شهرک سازی یا ایجاد منطقههای نظامی، موریانه وار سرزمینهای کرانه غربی رود اردن را تصرف کرده و الان مساحت این سرزمین نسبت به مساحت اولیه هنگان صلح بسیار کوچکتر شده است.
هادی گلزار بیان کرد: رژیم صهیونیستی به بهانهی صلح ولی با استفاده از روشهای مختلفی در صدد تصرف کامل فلسطین است تا بتواند نقشه اسرائیل بزرگ را از رود نیل تا رود فرات، پیاده کند.
گلزار تصریح کرد: قدم اول این نقشه تصرف کل سرزمین فلسطین هست به همین دلیل رژیم صهیونیستی هیچ وقت قطعنامههایی که در سازمان ملل در مورد تشکیل دو تا سرزمین صهیونیستی - فلسطینی درآن منطقه تصویب شد را قبول نکرده و با تمام قدرتش به سمت تشکیل اسرائیل بزرگ است.
وی گفت: کشورهای عربی منطقه هم باید درس عبرت بگیرند چراکه مقدار بسیار زیادی از سرزمینهای منطقه در دل اسرائیل بزرگ خواهد رفت و آنها اگر مقاومت نکنند باید خود را تسلیم کرده و سرزمینهای خود را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دهند.
گلزار گفت: غزه یک نمونه عینی و واقعی در زمان حال است که همه کشورهای عربی و همه آزادی خواهان جهان ببینند که این رژیم صهیونیستی که از لحاظ امکانات و فناوری در اوج قلهها قرار دارد در مقابل گروهی که خالصانه برای خدا با او مبارزه میکند نتوانسته این گروه رو نابود کند و ادامه مقاومت هم در جبهه مقاومت به نابودی رژیم صهیونیستی در آینده نزدیک ختم خواهد شد.