به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر محسن ارزنلو، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه با اعلام این خبر اظهارداشت: بنابر اعلام نظام رتبه بندی تایمز جهانی (Times Higher Education World University Rankings ۲۰۲۶) دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در فهرست دانشگاه‌های رده ۱۲۰۰-۱۰۰۱ قرار گرفت که این نظام رتبه بندی هر ساله اواخر سپتامبر یا اوایل اکتبر، فهرست به روزشده از آخرین رتبه بندی دانشگاه‌های جهان را منتشر می‌کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای اولین بار در نظام رتبه بندی تایمز قرار گرفته است، ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند گفت: ظرفیت دانشگاه برای رشد علمی و ارتقاء عملکرد در حوزه‌های مختلف بالاست و علیرغم همه موانع و چالش ها، می‌توانیم در سال‌های آینده به رتبه‌های بالاتر در این نظام رتبه بندی جهانی دست یابیم.

معاون تحقیقات و فناوری افزود: دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای اولین بار به همت امور بین‌الملل دانشگاه در مهرماه سال ۱۴۰۳ در این نظام رتبه بندی ثبت شده است.

وی با اشاره به شاخص‌های سنجش این نظام رتبه بندی اظهارداشت: این شاخص‌ها شامل آموزش، کیفیت پژوهش، محیط پژوهش، صنعت و چشم انداز بین المللی است و با توجه به بررسی‌های انجام شده، تلاش شد در حوزه‌های موثر، اقداماتی جهت بهبود ارائه عملکرد دانشگاه صورت گیرد و این موفقیت نتیجه تلاش‌های انجام شده است.

دکتر ارزنلو افزود: باید در نظر داشت حفظ جایگاه و ارتقاء آن در نظام‌های رتبه بندی مستلزم برنامه ریزی کلان و ایجاد فضای تعهد و همکاری در همه واحد‌های دانشگاه می‌باشد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه تاکید کرد: این موفقیت مرهون تلاش‌های فردی و تعهد اعضای هیات علمی و دانشجویان است و ادامه این روند برای سال‌های آتی موجب ارتقاء رتبه دانشگاه در سطح جهانی و گسترش همکاری‌های بین المللی خواهد شد.