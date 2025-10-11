به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر کمیته امداد امام‌خمینی (ره) شهرستان مارگون گفت: این نهاد با همکاری و مشارکت خیران با هدف ارتقاء فرصت‌های برابر آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان در مناطق کمتر برخوردار، اقلام و نوشت‌افزار ضروری تحصیل دانش‌آموزان ازجمله کیف، دفتر، مدادرنگی و سایر ملزومات آموزشی را تهیه و به دانش‌آموزان اهدا کرد.

بهروز کرمی افزود: حمایت از تحصیل دانش‌آموزان نیازمند و فرزندان مددجویان از اولویت اصلی کمیته امداد امام‌خمینی (ره) است و این اقدام گامی مؤثر در کاهش دغدغه معیشتی مددجویان این نهاد و افراد نیازمند در منطقه است.

کرمی با بیان اینکه هیچ دانش‌آموزی نباید به‌دلیل شرایط سخت زندگی از تحصیل جا بماند، اضافه کرد: این طرح، جلوه‌ای از همدلی، همراهی، مسئولیت اجتماعی و فرهنگی کمیته امداد است که با همکاری و همت خیران ادارمه دارد.