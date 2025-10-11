به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، امید دست پاک گفت: با تامین هزینه پروژه‌های ارتباطی استان از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تلاش اپراتور‌های ارتباطی، احداث ۴ سایت جدید فول تکنولوژی ایرانسل (در پرچین سفلی اسفراین، گل من دره گرمه، هاور سملقان و جوزقه بام و صفی آباد) و ۲ احداث سایت همراه اول (آرمادلوگرمه، سوقه سملقان)، اتصال ۲۲۷ خانوار و جمعیت ۷۱۵ نفری را به شبکه تلفن همراه و اینترنت پرسرعت را فراهم کرده است.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی فیبر نوری افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۳۰ کیلومتر فیبر نوری نیز در سطح استان اجرا شده است.

سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به اجرای نهضت ملی فیبرنوری در شهر‌های استان خراسان شمالی عنوان کرد: به منظورتکمیل و توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب و کار‌های خراسان شمالی (FTTX)، از ابتدای سال بیش از ۳۰ کیلومتر حفاری و ۶۶ کیلومتر فیبرکشی در داخل میکروداکت (شوتینگ) انجام گرفته است.

دست پاک افزود: تحقق این پروژه ملی، محدودیت‌های شبکه توزیع درون شهری برای دسترسی به اینترنت پرسرعت را برطرف می‌کند و مشترکین می‌توانند تجربه اینترنت بر بستر فیبرنوری با سرعت چند ده برابر سرعت اینترنت ADSL را تجربه کنند.

وی با اشاره به توانمندسازی و حمایت از کسب و کار‌های نوپای فاوا عنوان کرد: از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه از ابتدای سال جاری تاکنون تسهیلاتی به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال به تعداد ۶ طرح تخصصی حوزه ICT پرداخت شد.