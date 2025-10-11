به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، رئیس اداره راهداری و حمل‌و نقل جاده‌ای مهاباد گفت: ناوگان راهداری این شهرستان با اختصاص سه دستگاه ماشین‌آلات جدید به ارزش ۷۰ میلیارد ریال برای فصل بارش‌ها نوسازی شد.

رحمت نویدی نیا افزود: این تجهیزات شامل یک دستگاه گریدر، یک دستگاه لودر و یک دستگاه ایسوزو است که تاکنون سه دستگاه گریدر تحویل و در محور‌های اصلی شهرستان مستقر شده‌اند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال دیگر هم برای تعمیر و بازسازی سایر ماشین‌آلات موجود درخواست شده تا پیش از آغاز فصل بارش‌ها، تمام تجهیزات راهداری در آماده‌باش کامل باشند.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای مهاباد با اشاره به آمادگی نیروی انسانی برای طرح زمستانه گفت: امسال بیش از ۵۰ نفر نیروی راهداری در چهار راهدارخانه ثابت و سیار مستقر خواهند شد.

نویدنیای اظهارداشت: هم‌اکنون علاوه بر راهدارخانه مرکزی، چهار راهدارخانه در روستا‌های کیتکه، کله‌گاوی، قره‌بلاغ فعال هستند و راهدارخانه دارلک نیز در مسیر مهاباد– ارومیه به‌زودی آغاز به‌کار خواهد کرد.

وی اضافه کرد: برای خدمات‌رسانی بهتر در مناطق روستایی صعب‌العبور، دو راهدارخانه سیار در مسیر‌های روستا‌های آفان و سیاقول فعالیت دارند و مسئول برف‌روبی و بازگشایی محور‌های روستایی خواهند بود.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای مهاباد از مسافران خواست پیش از سفر در فصل زمستان، از وضعیت جاده‌های شهرستان با شماره گویای ۱۴۱ یا شماره ثابت ۴۲۴۲۲۵۵۹ اطلاع کسب کنند.