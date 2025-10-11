سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: آخرین مهلت برای ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی و شماره تماس مشتریان حقیقی شرکت‌های کارگزاری بورسی ۲۴ مهر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا سیدی با اشاره به ابلاغیه تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴، درباره نحوه ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات هویتی و شماره تماس مشتریان حقیقی در زیرساخت BackOffice شرکت‌های کارگزاری، توضیح داد: اطلاعات هویتی و تلفن همراه مشتریان جدید شرکت‌های کارگزاری در زیرساخت BackOffice شرکت‌های کارگزاری صرفا از اطلاعات مندرج در سامانه سجام به صورت برخط و بدون واسطه دریافت و به‌روزرسانی می‌شود و امکان هر گونه ویرایش یا دخل و تصرف در اطلاعات مشتریان در زیرساخت BackOffice از شرکت‌های کارگزاری سلب شد.

سیدی در خصوص نحوه بروزرسانی اطلاعات هویتی و شماره تلفن همراه مربوط به مشتریان حقیقی فعال کنونی شرکت‌های کارگزاری که سجامی هستند، تاکید کرد: شرکت‌های کارگزاری موظفند حداکثر تا ۲۴ مهر ۱۴۰۴، نسبت بروزرسانی اطلاعات مذکور در زیرساخت BackOffice خود بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه سجام اقدام کنند.

او اضافه کرد: بعد از این تاریخ ارائه خدمات توسط شرکت‌های کارگزاری (به استثنای فروش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران برای مشتریان بدهکار و بستن موقعیت‌های بازار مشتریان در معاملات ابزارهای مشتقه در بورس‌ها) به مشتریان حقیقی، منوط به بروزرسانی اطلاعات هویتی و تلفن همراه آن‌ها بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه سجام در زیرساخت شرکت‌های کارگزاری است.

سیدی در پایان گفت: به منظور پیشگیری از اختلال در ارائه خدمات به مشتریان حقیقی توسط شرکت‌های کارگزاری، ضروری است؛ مشتریان شرکت‌های کارگزاری در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام خود در سامانه سجام اقدام و متعاقباً شرکت‌های کارگزاری نیز اطلاعات هویتی و شماره تماس مشتریان را براساس اطلاعات مندرج در سامانه سجام در زیرساخت خود به روزرسانی کنید.