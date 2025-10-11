نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با اشاره به ثبت حماسه زنان لرده دشتستان در فهرست میراث ناملموس، گفت: همایش ملی زنان لرده در آبان امسال برگزاری می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما بوشهر ، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با اشاره به تلاش‌های گسترده فعالان فرهنگی، علمی و اجتماعی استان از تصویب پنج برنامه راهبردی با حضور اعضای شورا خبر داد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت توجه به نقش زنان استان در مبارزات ضد استعماری، اعلام کرد: همایش ملی زنان لرده آبان امسال در استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر تاکید کرد: ثبت مبارزات ضد استعماری زنان لرده در تقویم ملی باید با جدیت پیگیری شود؛ اقداماتی آغاز شده است و حضور شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند این مهم را تحقق بخشد.

وی با اشاره به این‌که حماسه زنان لرده دشتستان در فهرست میراث ناملموس به ثبت رسیده است، اضافه کرد: ثبت این مهم در تقویم به‌عنوان روز مبارزات ملی ضداستعماری زنان ایرانی در دست پیگیری است.

امام جمعه بوشهر از پژوهشگران و تاریخ‌نگاران استان درخواست کرد با حمایت نهاد‌های فرهنگی نسبت‌به مستندسازی و انتشار آثار مربوط به این بخش مهم تاریخ ایران اسلامی اقدام کنند.

وی ضمن قدردانی از اعضای شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، مأموریت تنظیم و ارائه برنامه فرهنگی راهبردی برای محلات استان را مورد تأکید قرار داد و خواستار اجرای سریع این طرح شد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بر لزوم انسجام میان نهاد‌های متولی امور کودکان و نوجوانان تأکید کرد و یادآور شد: برنامه‌ریزی جامع و هدفمند در این حوزه باید با حضور نهادهایی، چون ائمه جمعه، سپاه، آموزش و پرورش، کانون پرورش، حوزه هنری، شهرداری، استانداری دیگر دستگاه‌ها انجام شود تا همه ابعاد تربیتی و فرهنگی این قشر مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر ناامیدی را بزرگ‌ترین بلای اجتماعی دانست و تأکید کرد: امیدآفرینی باید جامع، کاربردی و متصل به آموزش، اشتغال و تحول اجتماعی باشد؛ نه فقط شعاری و کلامی. استان بوشهر با همه ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی نیازمند تحول جدی در نرخ اشتغال و آینده جوانان است.

آیت‌الله صفایی بوشهری به لزوم حفظ انسجام ملی و پرهیز از ایجاد دوگانگی یا تفرقه در جامعه تأکید کرد و افزود: هیچ جریان یا فردی حق ندارد انسجام کشور را مورد خدشه قرار دهد؛ همه باید در جهت تقویت وحدت و همبستگی ملی حرکت کنیم.

امام جمعه بوشهر با اشاره به تلاش‌های انجام شده در حوزه زن، کودک و نوجوان، از دبیر و اعضای شورای فرهنگ عمومی و شورا‌های تخصصی تقدیر کرد و بر ثبت افتخارآفرینی‌های زنان استان در سطح ملی تأکید کرد.