

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته داوران تصمیم به انتخاب هر یک از تیم‌های داوری زیر برای بازی‌های هفته هشتم فصل جاری لیگ دسته اول گرفت:

یکشنبه ۲۰ مهر۱۴۰۴

* نیروی زمینی تهران - شناورسازی قشم

داور: سیدامین خدادادپور کمک‌ها: حسین بهوندی، امید شاکری و ابراهیم خاجانی ناظر: بهرام کیانی

*نفت بندرعباس- مس سونگون

داور: مجتبی شجاعی کمک‌ها: علیرضا شعرانی، مجتبی بهارستانی و محسن مرادیان ناظر: حمید نظری

*پارس‌جنوبی جم - فرد البرز

داور:فرهاد امینی کمک‌ها: مازیار معتمدنیا، رضا لیلامی و میثم نظری ناظر: صفدر احمدی

دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴

* سایپا تهران - نفت و گاز گچساران

داور: بهمن ممشلی کمک‌ها: ابراهیم امتنانی، سلمان لرزسلیمانی و محمدمهدی جعفری ناظر: علی اکبر جهانی

*شهرداری نوشهر - مس شهربابک

داور: امید جمشیدی کمک‌ها: سعید محمدی، محمد عبدلی و حسین گنج خانی ناظر:حسین نیرویار

*بعثت کرمانشاه - داماشیان گیلان

داور: میلاد رحیم دشتی کمک‌ها: سامان قلاوند، میلاد آل خمیس و ایمان احمدی ناظر: حمید سیفی آذر

* مس کرمان - آریو اسلامشهر

داور: علی سام کمک ها: مرتضی هوشیار، مجید عالیپور و مصطفی مناجاتی‌پور ناظر: براتعلی مولوی

*نود ارومیه - نساجی مازندران

داور: حسین زمانی کمک ها: وحید سیفی، علی فراهانی، محمد میرزایی ناظر: حسین خانبان

* نفت آبادان - هوادار تهران

داور: احمد محمدی کمک ها: رضا حیدری، امین قدیری و امیرحسین یزدانی ناظر: مهدی الوندی