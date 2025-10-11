پخش زنده
داوران بازیهای هفته هشتم فصل جاری لیگ دسته اول فوتبال مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته داوران تصمیم به انتخاب هر یک از تیمهای داوری زیر برای بازیهای هفته هشتم فصل جاری لیگ دسته اول گرفت:
یکشنبه ۲۰ مهر۱۴۰۴
* نیروی زمینی تهران - شناورسازی قشم
داور: سیدامین خدادادپور کمکها: حسین بهوندی، امید شاکری و ابراهیم خاجانی ناظر: بهرام کیانی
*نفت بندرعباس- مس سونگون
داور: مجتبی شجاعی کمکها: علیرضا شعرانی، مجتبی بهارستانی و محسن مرادیان ناظر: حمید نظری
*پارسجنوبی جم - فرد البرز
داور:فرهاد امینی کمکها: مازیار معتمدنیا، رضا لیلامی و میثم نظری ناظر: صفدر احمدی
دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴
* سایپا تهران - نفت و گاز گچساران
داور: بهمن ممشلی کمکها: ابراهیم امتنانی، سلمان لرزسلیمانی و محمدمهدی جعفری ناظر: علی اکبر جهانی
*شهرداری نوشهر - مس شهربابک
داور: امید جمشیدی کمکها: سعید محمدی، محمد عبدلی و حسین گنج خانی ناظر:حسین نیرویار
*بعثت کرمانشاه - داماشیان گیلان
داور: میلاد رحیم دشتی کمکها: سامان قلاوند، میلاد آل خمیس و ایمان احمدی ناظر: حمید سیفی آذر
* مس کرمان - آریو اسلامشهر
داور: علی سام کمک ها: مرتضی هوشیار، مجید عالیپور و مصطفی مناجاتیپور ناظر: براتعلی مولوی
*نود ارومیه - نساجی مازندران
داور: حسین زمانی کمک ها: وحید سیفی، علی فراهانی، محمد میرزایی ناظر: حسین خانبان
* نفت آبادان - هوادار تهران
داور: احمد محمدی کمک ها: رضا حیدری، امین قدیری و امیرحسین یزدانی ناظر: مهدی الوندی