سخنگوی دولت گفت: معیشت مردم از موضوعات جدی و مورد توجه دولت است و ما به شدت درباره آن دغدغه‌مند هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت امروز شنبه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۴ در گفت و گوی زنده تلویزیونی در شبکه خبر، با بیان اینکه سوال مهمی مطرح است و آن اینکه آیا کار‌هایی که دولت انجام می‌دهد، به اندازه کافی توسط مردم عزیز ایران دیده می‌شود؟ و آیا صدای مردم به اندازه کافی به میز هیئت دولت می‌رسد؟ گفت: تمام تلاش دولت‌ها ارتباط بهتر با مردم است و این موضوعی است که به شدت جای کار دارد. این موضوع در هیات دولت مطرح شد و در جمع‌بندی صورت‌گرفته قرار شد که بنده به عنوان سخنگوی دولت هفته‌ای دو روز و در روز‌های شنبه و دوشنبه روایتی از اقدامات دولت برای مردم ارائه کنم و البته هر جا که لازم بود وزرای دیگر هم اضافه شوند و پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

مهاجرانی افزود: این سوال جدی مطرح است که دولت پیش و پس از جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جریان مکانیسم پس‌گشت چه اقداماتی انجام داده است؟ و قرار است ما به این سوالات، سوالات دیگر و همچنین مطالبات مردم در جامعه پاسخ دهیم؛ و لذا هدف اصلی این گزارشات این است که مردم عزیز ایران به عنوان ذی‌نفعان بدانند که دولت چه می‌کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه گاهی حجم صدا‌ها زیاد است که گاهی صدا به صدا نمی‌رسد، تاکید کرد: این برنامه تلاشی است که اقدامات دولت را تشریح کنیم. اینکه دولت هفته‌ای دو بار در هفته تشکیل جلسه می‌دهد و زمان زیادی صرف تصویب آیین‌نامه‌هایی می‌شود که برنامه هفتم توسعه را به عنوان جدی‌ترین برنامه و گشاینده راه کشور صورت می‌دهد، همچنین در طول جلسات دولت گزارش وزارتخانه‌های مختلف ارایه می‌شود.

مهاجرانی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که کشور با آن به شدت دست به گریبان است، مازوت‌سوزی در کارخانجات است، اظهار داشت: انباشت زباله یکی از معضلات مهم استان‌های شمالی است درحالی که برخی کشور‌ها زباله وارد و آنرا تبدیل به سوخت می‌کنند، با مصوبه شورای اقتصاد در استان اصفهان جداسازی پسماند زباله از مبدا تصویب شد و یکی از پیامد‌های مثبت این طرح، تصویر زیباتر از شهر‌های ماست. از سوی دیگر پسماند‌های‌تر زباله نیز طی فرآیندی به سوخت جایگزین مازوت تبدیل می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن این پروژه، مازوت‌سوزی و آلودگی محیط زیست کاهش و از سوی دیگر استفاده از سوخت گاز در کارخانجات سیمان نیز کاهشی خواهد شد.

سخنگوی دولت با اشاره به مثال‌هایی از مصوبات هیئت دولت و همچنین شورای اقتصاد، تصریح کرد: معیشت مردم از موضوعات جدی و مورد توجه دولت است؛ اما آیا دولت درحالی که پانزدهمین سال تحریم‌ها را پشت سر می‌گذاریم و همچنین امروز تحت فشار‌های سنگین بین‌المللی هستیم، فقط به معیشت می‌اندیشد؟ خیر. معیشت تنها یکی از موضوعات مهم برای دولت است و ما به شدت درباره آن دغدغه‌مند هستیم، اما تمام پیشرفت کشور را نیز وابسته به آن متوقف نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: کارخانجات ما باید کار کنند، محیط زیست را باید حفظ کنیم و همچنین کاهش مصرف گاز را نیز در دستور کار قرار دهیم.

مهاجرانی گفت: یکی از موضوعاتی که دولت دنبال می‌کند، دور کردن جنگ از کشور است و دولت با فعالیت‌های دیپلماتیک خود، تلاش می‌کند که جنگ از کشور دور کند.

سخنگوی دولت همچنین به محور عدالت مورد نظر رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: این محور چهار موضوع اساسی دارد، نخست معیشت مردم است و اینکه همه مردم باید از مواد غذایی مکفی برخوردار باشند، متاسفانه خط فقر گسترش یافته و نباید آنرا انکار کنیم چرا که هر گاه واقعیت‌ها را به صورت شفاف با مردم در میان می‌گذاریم پذیرش بهتر می‌شود. دولت بر حفظ معیشت مردم تمرکز دارد و تلاش می‌کند که معیشت دهک‌های پایین با تلاطم دستخوش آسیب نشود و مردم دچار آسیب نشوند.

وی در پایان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری ایرنا برای پوشش این گزارش‌های هفتگی تشکر و تاکید کرد: طرح یسنا، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در همین راستاست که مادران باردار و کودکان زیر پنج سال، از تغذیه کافی برخوردار باشند و در طول برنامه‌ها بیشتر در باره این موضوعات سخن خواهیم گفت. همچین لازم به یادآوری است که مردم می‌توانند با شماره ۱۱۱ ارتباطات ریاست جمهور تماس بگیرند و به ما بگویند که علاقمند هستند بیشتر درباره چه موضوعاتی صحبت کنیم.