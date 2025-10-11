مدیر حج و زیارت استان یزد: پیش‌ثبت‌نام متقاضیان حج تمتع از فردا از ساعت ۱۰ صبح آغاز می‌شود و دارندگان قبوض حج تمتع می‌توانند بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

وی افزود: در مرحله نخست پیش‌ثبت‌نام، متقاضیان باید مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به حساب سازمان حج و زیارت واریز کنند.

به گفته اشرف، دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری تا تاریخ ۳۱ شهریور می‌توانند از فردا برای پیش‌ثبت‌نام اقدام کنند. همچنین از روز چهارشنبه ۲۳ مهر، افرادی که تا تاریخ ۳۱ آبان فیش دارند مجاز به ثبت‌نام هستند و از شنبه ۲۷ مهر نیز دارندگان قبوض تا پایان آذرماه ۱۳۸۶ می‌توانند مراحل ثبت‌نام خود را انجام دهند.

مدیر حج و زیارت استان یزد تصریح کرد: متقاضیان لازم است با مراجعه به سامانه my.haj.ir نسبت به پیش‌ثبت‌نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند. وی افزود: آن دسته از دارندگان فیش‌های قدیمی که تاکنون اطلاعات فردی یا بانکی خود را به‌روزرسانی نکرده‌اند، باید از طریق همین سامانه نسبت به تکمیل و اصلاح مشخصات اقدام کنند تا در روند ثبت‌نام مشکلی ایجاد نشود.

اشرف در پایان تأکید کرد: زائران پیش از اقدام به ثبت‌نام، از صحت اطلاعات حساب بانکی، شماره ملی و مشخصات فیش ودیعه‌گذاری خود اطمینان حاصل کنند تا فرآیند ثبت‌نام بدون وقفه انجام شود.