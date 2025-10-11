پخش زنده
نماینده ولیفقیه در گیلان، در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان بر ضرورت تقویت روحیه امید و خودباوری در جامعه، تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده ولیفقیه در گیلان ، صبح امروز در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان که در مصلای امام خمینی رشت برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه امید و خودباوری در جامعه گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، ملت ایران هیچگاه ناامید نبوده و همواره با تکیه بر ایمان، رهبری هوشمندانه و حضور مردم در صحنه، مسیر رشد و پیشرفت را پیموده است.
آیتالله رسول فلاحتی، با اشاره به رشد علمی و مدیریتی کشور در چهار دهه گذشته افزود: امروز ۹۹ درصد مدیران و مسئولان کشور از دانشگاهها و مراکز علمی داخلی برخاستهاند و این خود نشانهای روشن از بالندگی و خوداتکایی نظام اسلامی است.
وی با بیان اینکه دشمنان تلاش دارند بذر یأس را در جامعه بکارند، گفت: ما باید ابتدا خودمان باور داشته باشیم که میتوانیم و سپس این باور را به جامعه منتقل کنیم، اگر ایمان و امید در دل مردم زنده بماند، هیچ دشمنی قادر نخواهد بود ملت ایران را از مسیر پیشرفت باز دارد.
نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر نقش مدیران و نخبگان فرهنگی در تقویت امید اجتماعی افزود: مسئولان فرهنگی باید با رفتار، گفتار و عملکرد خود، امید را در دل جوانان زنده نگه دارند و بهجای تمرکز بر ضعفها، ظرفیتهای فراوان کشور را ببینند.
آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به حضور گسترده مردم در عرصههای دینی و اجتماعی افزود: امروز در شهرهای مختلف کشور شاهد حضور پررنگ زنان و مردان مؤمن در فعالیتهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی هستیم که این نشان از عمق ایمان و پایبندی مردم به ارزشهای انقلاب دارد.
وی همچنین با بیان اینکه برخی نگاههای بدبینانه واقعیتهای موجود کشور را نادیده میگیرند، گفت: کسانی که تصور میکنند در حوزههای فرهنگ، سیاست یا اقتصاد پیشرفتی حاصل نشده، دچار غفلت هستند؛ چراکه ایران اسلامی با وجود همه فشارها و دشمنیها، مسیر پیشرفت خود را با قدرت ادامه میدهد.
استاندار گیلان هم با تأکید بر لزوم حضور افراد دغدغهمند و متخصص در حوزه فرهنگ گفت: اگر در جلسات فرهنگی افرادی شرکت کنند که علاقه و شناخت کافی نسبت به این حوزه دارند، قطعاً تصمیمات مؤثرتری اتخاذ خواهد شد.
هادی حق شناس با انتقاد از حضور کمرنگ برخی مدیران در جلسات شورای فرهنگ عمومی افزود: متأسفانه برخی مدیران دستگاهها با وجود مسئولیت خود، انگیزه و زمان لازم برای پیگیری امور فرهنگی را ندارند، در حالی که کار فرهنگی نیازمند افراد اهل فکر و دغدغهمند است.
وی با بیان اینکه «همه امور جامعه ریشه در فرهنگ دارد» گفت: اگر فرهنگ به معنای واقعی در سبک زندگی تا رفتار اداری و اجتماعی افراد جامعه نهادینه شود، سایر مسائل نیز بهدرستی سامان مییابد.
استاندار همچنین به روند بررسی نقشه فرهنگی استان اشاره کرد و افزود: نقشه فرهنگی گیلان نباید بیش از این معطل بماند؛ در بیش از یک سال گذشته چندین جلسه در این زمینه برگزار شده و انتظار میرود با جمعبندی نهایی، سرانجام مشخصی برای آن تعیین شود.
هادی حق شناس حضور فعال دستگاهها در جلسات فرهنگی را یک ضرورت دانست و گفت: ۳۲ دستگاه عضو شورای فرهنگ عمومی هستند، اما حضور برخی از آنان منظم نیست؛ اگر مدیر دستگاه امکان حضور ندارد، لازم است فردی متخصص و تماموقت را بهعنوان نماینده معرفی کند تا کارها با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر اینکه خروجی جلسات باید کاربردی و ملموس باشد، افزود: شورای فرهنگ عمومی زمانی اثرگذار خواهد بود که تصمیمات آن مبتنی بر کار کارشناسی و مشارکت واقعی اعضا باشد.
محمد رضا احمدی سنگری یکی از نمایندگان مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به رعایت مسائل فرهنگی به ویژه حجاب گفت: نظارت بر اماکن، سینماها و بومگردیها باید به گونهای باشد که جلوی عادی انگاری برخی منکرات از جمله بی حجابی را بگیرد.
سیدکمال الدین موسوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان هم در این نشست با اشاره به اهمیت تصمیم گیری در خصوص مسائل مهم فرهنگی به ویژه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی استان گفت: دانشگاه به دلیل برخورداری از پژوهشگران و صاحب نظران به ارائه راهکارهای علمی میتوانند، مدیران را برای اجرای درست مسائل یاری کنند.
همچنین در این نشست برخی دیگر از اعضای شورای عمومی ضمن ارائه عملکردها نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.
در حاشیه جلسه شورای فرهنگ عمومی استان و پس از اقامه نماز ظهر و عصر، سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان، لوح تجلیلی را که از سوی سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین، برای قدردانی از برگزاری دومین دوره کنگره هشت هزار شهید استان صادر شده بود، به آیتالله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و رئیس شورای سیاستگذاری این کنگره، اهدا کرد.