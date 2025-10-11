مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی از ایجاد آزمایشگاه فلزات سنگین، باقی مانده سموم و آفت کش‌ها و آزمایشگاه فلزات گران بها در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بذری در نشست خبری، گفت: با تامین اعتبارات کشوری و استانی این آزمایشگاه در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد.

وی با حائز اهمیت دانستن ترویج فرهنگ استاندارد افزود: وقتی بین آحاد جامعه و مصرف کنندگان از کالا‌های ایرانی که نشان استاندارد دارند استفاده شود، باعث ارتقای کیفیت کالا و خدمات خواهد شد و قابلیت رقابت پذیری کالای ایرانی در برابر کالا‌های خارجی را بالا خواهد برد.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی همچنین از راه اندازی آزمایشگاه فرآوری محصولات خام کشاورزی که در سطح استان تولید و عرضه می‌شود، نیز خبر داد.

بذری از انجام آزمایشات انگ فلزات با وجود معادن طلا و تولید آن در استان خبر داد و گفت: اگر اختلافی بین تولید کنندگان و آزمایشگاه‌ها به وجود آید اداره استاندارد به عنوان مرجع حاکمیتی می‌تواند نتیجه نهایی را درباره نتایج آزمون ارائه دهد.

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی گفت: همچنین از واحد‌های نمونه استانی در حوزه استاندارد تقدیر می‌ شود.