پخش زنده
امروز: -
مسابقات فوتبال باشگاههای نونهالان شهرستان بیضا یادواره شهدای اقتدار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضاء گفت: مسابقات فوتبال باشگاههای نونهالان شهرستان بیضا یادواره شهدای اقتدار با شرکت ۹ تیم در دو گروه پنج و چهارتیمی آغاز شد.
علی عبودی افزود: در اولین روز این مسابقات تیمهای صبا، ستارگان و امید مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دو تیم شهدای بانش و امیریان یک بر یک مساوی شدند.
او ادامه داد: با ا هماهنگیهای لازم و اطلاع رسانی قبلی مسابقات فوتبال ویژه رده سنی نونهالان یادواره شهدای اقتدار با شرکت ۹ تیم قرعه کشی شد و تیمها در دو گروه پنج و چهار تیمی قرار گرفتند.
عبودی بیان کرد: مرحله مقدماتی این مسابقات به صورت دورهای برگزار میشود و از هر گروه دو تیم به مرحله نیمه نهایی صعود میکنند.
او اضافه کرد: در اولین روز این مسابقات تیمهای صبا، ستارگان، و امید مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دو تیم شهدای بانش و امیریان یک بریک مساوی شدند.
رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضاء با بیان اینکه این مسابقات تا مشخص شدن تیم قهرمان ادامه دارد گفت: به منظور تشویق و ترغیب نونهالان به امر ورزش این مسابقات هر هفته در یکی از روستاهای این شهرستان برگزار میشود.