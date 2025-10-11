به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس گمرک کیله سردشت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما در سردشت اعلام کرد: در سال جاری، ۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار از مرز کیله سردشت به شمال عراق صادر شده است.

حیدر محمدی افزود: روزانه بیش از ۲۵۰ کامیون حامل کالا‌های صادراتی از جمله کاشی و سرامیک، تیرآهن، میلگرد، پوکه معدنی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی، و همچنین میوه و تره‌بار، وارد بازارچه کیله می‌شوند.

وی ادامه داد: پایین بودن هزینه‌های حمل‌ونقل و نزدیکی به شهر‌های بزرگ شمال عراق، از جمله مهم‌ترین مزیت‌های این مرز برای توسعه صادرات به شمار می‌رود.