قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: غرامت خسارات وارد شده به باغ های زردآلو، پسته و دام استان سمنان پس از ارزیابی نهایی، در کمترین زمان ممکن پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بهزاد باباخانی در نشست بررسی روند اجرای بیمه محصولات کشاورزی در سمنان افزود: سمنان از استان‌های پیشرو در بیمه کشاورزی است و صندوق همواره در کنار کشاورزان خسارت‌دیده ایستاده است.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: میزان پرداخت غرامت به کشاورزان استان سمنان در سال‌های گذشته دو و دو دهم برابر حق بیمه دریافتی بوده است.

وی با بیان اینکه در طرح بیمه فراگیر گندم بیش از ۷ میلیون هکتار از اراضی کشور بیمه شده، گفت: پس از تعیین تکلیف سهم بیمه‌ای کشاورزان، صندوق وارد فرآیند پرداخت غرامت گندم آبی و دیم در استان سمنان خواهد شد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود: برای افزایش رضایتمندی کشاورزان، سطح تعهدات بیمه‌ای استان در سال جاری ۵۰ درصد افزایش یافته است.

باباخانی از آمادگی صندوق برای انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان خبر داد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، محصولات راهبردی و خاص استان با خدمات ویژه بیمه‌ای و تخفیفات خاص حمایت خواهند شد تا ضریب نفوذ بیمه در سمنان افزایش یابد.