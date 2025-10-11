۴۵۵ طرح ارتباطی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه افتتاح طرح‌های ارتباطاتی استان فارس گفت: امروز شاهد بهره‌برداری از ۴۵۵ پروژه ارتباطی در استان فارس با اعتباری نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان (چهار همت) هستیم .

وی افزود: این پروژه‌ها در دو محور ارتباطات سیار و ثابت اجرا شده است. در بخش ارتباطات سیار، طرح‌های موسوم به پوشش روستایی (USO) در دستور کار قرار گرفت تا کیفیت خدمات در مناطق روستایی بهبود یابد.

هاشمی با تأکید بر اینکه در دولت چهاردهم محور اصلی فعالیت‌ها رضایت مردم و کیفیت خدمات است، گفت: ما زمانی از پوشش ارتباطی رضایت داریم که مردم از آن راضی باشند. بر همین اساس، پیش از بهره‌برداری از هر پروژه، رضایت و تأیید مردم از کیفیت خدمات بررسی می‌شود.

وزیر ارتباطات همچنین از شتاب در توسعه نسل پنجم تلفن همراه (۵G) خبر داد و افزود: پس از برگزاری مزایده مربوط به نسل پنجم در دولت چهاردهم، اپراتورهای تلفن همراه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم هستند و امیدواریم در آینده نزدیک، نسل پنجم تلفن همراه در کشور فراگیر شود.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطات ثابت نیز گفت: در سال‌های گذشته توجه کمتری به این بخش شده بود، اما امروز با هم‌افزایی میان وزارت ارتباطات، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای خصوصی، روند توسعه فیبر نوری در کشور شتاب گرفته و اتصال منازل به فیبر نوری سرعت بیشتری خواهد گرفت تا مردم ارتقای کیفیت را در زندگی روزمره احساس کنند.

هاشمی در ادامه درباره برنامه‌های کشور در حوزه هوش مصنوعی اظهار کرد: تقسیم کار ملی در این حوزه انجام شده و وزارت ارتباطات مسئول ایجاد زیرساخت‌های پردازشی است. با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، در آینده نزدیک فراخوانی منتشر خواهیم کرد تا زیرساخت پای پردازشی برای توسعه هوش مصنوعی در کشور فراهم شود و مورد استفاده دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز آموزشی و پژوهشی قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک خبرهای خوبی در زمینه توسعه هوش مصنوعی و زیرساخت‌های نوین ارتباطی به مردم عزیزمان خواهیم داد.