به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار دشتیاری گفت: در قانون بهره مندی مرزنشینان از خدمات مرزی تا شعاع ۳۰ کیلومتر در استان‌های مرزی کشور تعریف شده بود و در شهرستان دشتیاری فقط ۳۰ روستا از طرح بهره مند می شدند که با درخواست مرزنشینان شهرستان دشتیاری که بیشتر در شعاع ۵۰ کیلومتری زندگی می کنند از طریق استانداری و وزارت صمت پیگیری شد تا تمامی مرزنشینان دشتیاری از خدمات مرزی بهره مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای تسهیل دسترسی به خدمات و حمایت‌های ویژه مرزنشینان و ارتقاء شرایط برای کسب و کار در مرز و رونق اقتصادی در دو مرز ریمدان و بازارچه دریایی پسابندر انجام می شود.

فرماندار دشتیاری افزود: با اضافه شدن روستاها در شعاع ۵۰ کیلومتری به سامانه مرزنشینان، از این پس ساکنین این روستاها می‌توانند با استفاده از کدپستی روستای خود، برای ثبت‌نام در این سامانه اقدام کنند.