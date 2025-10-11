به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناس پیش بینی هواشناسی استان زنجان گفت:بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، هوای استان امروز غالبا صاف و در بعدازظهر با وزش باد پیش بینی می‌شود که وزش باد ممکن است در برخی نقاط به حد نسبتا شدید نیز برسد.

نجفی افزود: برای فردا نیز شرایط مشابهی برقرار خواهد بود، اما در روز دوشنبه با عبور موجی از جو منطقه شاهد وزش باد شدید در سطح استان بویژه طی ساعات بعدازظهر خواهیم بود.

وی ادامه داد: وزش باد در روز دوشنبه علاوه بر خیزش گردوخاک محلی ممکن است سبب وارد شدن خسارات به سازه‌های موقتی شود

دمای هوا طی این هفته روند کاهشی دارد که پیش بینی می شود در مناطق سردسیر استان افت دما تا صفر درجه برسد.

وی افزود: دمای فعلی شهر زنجان ۲۱ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته دو درجه هوا کمتر شده است.