روابط عمومی اداره کل انتقال خون گلستان طی اطلاعیه‌ای فوری، از مردم استان درخواست کرد: با مراجعه به مراکز خونگیری، ذخایر حیاتی بانک خون استان را تقویت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در حال حاضر استان گلستان نیازمند تأمین خون برای چهار هزار بیمار خاص و بیماران بستری است که وضعیت زندگی آنها مستقیماً به دسترسی به خون سالم وابسته است.

بیشترین نیاز استان متوجه دارندگان گروه‌های خونی O، A مثبت و A,AB منفی است.

در این اطلاعیه تأکیدشده است: مردم عزیز و همیشه در صحنه گلستان، شما همواره در کنار ما بوده‌اید و شجاعت و سخاوت شما زبانزد است.

با اهدای خون، نه تنها یک بیمار، بلکه خانواده او نجات می‌یابد.

از همه هم‌استانی‌های عزیز تقاضا می‌شود: با در دست داشتن کارت ملی خود، در اسرع وقت به نزدیک‌ترین مرکز خونگیری در سطح استان مراجعه کرده و یاری‌رسان ما در پاسخگویی به نیاز‌های بیماران باشند.