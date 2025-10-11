معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی البرز از کشف و امحای بیش از ۶ میلیون قلم دارو و فرآورده دارویی قاچاق و تاریخ‌مصرف‌گذشته در دو سال گذشته در استان البرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، مریم دایی گفت: به منظور صیانت از سلامت مردم، بازرسی‌های مستمر و میدانی از داروخانه‌ها، مطب‌ها، عطاری‌ها، انبار‌های دارویی و مراکز عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور توسط کارشناسان انجام شد که در نتیجه آن، بیش از ۶ میلیون قلم داروی قاچاق و تاریخ‌مصرف‌گذشته شناسایی و جمع‌آوری شد.

دایی افزود:ارزش ریالی این اقلام بیش از ۸۳ میلیارد ریال است و پس از انجام مراحل قانونی و تشکیل ۱۶۷ پرونده قضایی، تمام دارو‌های مکشوفه با هماهنگی دادستانی و حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، به مرکز ویژه امحا در استان اصفهان منتقل شد.

وی با تأکید بر اهمیت تهیه دارو از مراکز مجاز گفت: فرآورده‌های دارویی، بهداشتی و غذایی به‌طور مستقیم با سلامت جامعه در ارتباط هستند؛ از این‌رو ضروری است شهروندان برای حفظ سلامت خود، تنها از داروخانه‌های مجاز و معتبر اقدام به خرید دارو و مکمل کنند و از مصرف فرآورده‌های ناشناخته و غیرمجاز که اغلب از طریق فضای مجازی یا عطاری‌ها عرضه می‌شوند، خودداری کنند.

دایی بیان کرد: به‌صورت مستمر نسبت به پایش و برخورد قانونی با عرضه غیرمجاز دارو و اقلام سلامت‌محور برخورد می شود و گزارش‌های مردمی از طریق سامانه ۱۹۰ در این زمینه نقش مؤثری در کشف تخلفات دارد.