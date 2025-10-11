مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: با خروج سامانه بارشی، آسمان گیلان از عصر امروز صاف و آفتابی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ محمد دادرس با اشاره به خروج سامانه بارشی از عصر امروز از آسمان گیلان گفت: با برقراری جوی پایدار از صبح فردا یکشنبه در گیلان، آسمان استان تا ظهر دوشنبه صاف تا نیمه ابری پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دما در استان در شبانه روز گذشته از رودبار ۳۵ درجه و کمترین دما از اسب وونی تالش ۹ درجه گزارش شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۲۳ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۷۳ درصد است.

دادرس افزود: دریای خزر امروز با ارتفاع موج ۲۰ تا ۸۰ سانتی متر برای فعالیت‌های دریانوردی و صید در برخی ساعات نامناسب و فردا با حداکثر ارتفاع موج ۵۰ سانتی متر ، مناسب است.