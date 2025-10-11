پخش زنده
امروز: -
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان گفت: سلامت دهان و دندان در کودکان بسیار حائز اهمیت است و یک رژیم غذایی متعادل و سالم به طور قابل توجهی بر سلامت دندان کودکان تأثیر میگذارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ندا فرح بخش اظهار داشت: سلامت دهان و دندان در کودکان بسیار حائز اهمیت است و یک رژیم غذایی متعادل و سالم به طور قابل توجهی بر سلامت دندان کودکان تأثیر میگذارد.
وی افزود: رابطهای که رژیم غذایی با سلامت دهان و دندان دارد دو طرفه است، زیرا بروز آسیب و اختلال در عملکرد حفره دهان نیز میتواند بر توانایی فرد در جویدن یا هضم غذا اثر بگذارد. بهترین غذاها برای دندانهای سالم، غذاهایی هستند که سرشار از مواد مغذی ضروری برای سلامت دهان و دندان هستند.
فرح بخش ادامه داد: پوسیدگی دندان شایعترین بیماری مزمن در دوران کودکی است. مصرف نوشابههای گازدار و پر شکر یا نوشیدنیهای شیرین و میان وعدههای غیر مغذی، قطعا در ایجاد پوسیدگی نقش دارند.
کارشناس ارشد گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان میگوید: مصرف مواد غذایی حاوی ویتامینها و مواد معدنی، مصرف لبنیات، میوهها و سبزیجات، کاهش مصرف مواد قندی و شیرینیها، میتواند به بهبود و نگهداری سلامت دهان و دندان کودکان کمک کند.
وی تصریح کرد: غذاها حاوی هر نوع قندی که باشند میتوانند در پوسیدگی دندان نقش داشته باشند. از این رو برای کنترل میزان قند مصرفی، اطلاعات تغذیهای و برچسبهای مواد تشکیل دهنده روی مواد غذایی و نوشیدنیها را مطالعه نموده و گزینههایی را انتخاب کنید که کمترین میزان قند را دارند.
چرا تغذیه مناسب برای دندانهای کودکان مهم است؟
• پوسیدگی دندان: مصرف بیش از حد قندها و کربوهیدراتهای ساده، محیطی مناسب برای رشد باکتریها در دهان ایجاد کرده و منجر به پوسیدگی دندان میشود.
• مینای دندان: مواد مغذی مانند کلسیم و فسفر برای تقویت مینای دندان و جلوگیری از پوسیدگی ضروری هستند.
• لثهها: ویتامین C به حفظ سلامت لثهها و جلوگیری از بیماریهای لثهای کمک میکند.
مواد غذایی مفید برای دندان کودکان:
• شیر و محصولات لبنی: غنی از کلسیم و فسفر هستند که برای ساخت و تقویت دندانها ضروری هستند.
• میوهها و سبزیجات: حاوی ویتامینها، مواد معدنی و فیبر هستند که به سلامت دهان و دندان کمک میکنند.
• آجیل و دانهها: سرشار از کلسیم، فسفر و منیزیم هستند که برای استخوانها و دندانها مفیدند.
• غلات کامل: حاوی فیبر و مواد مغذی هستند که به سلامت کلی بدن و دندانها کمک میکنند.
• آب: بهترین نوشیدنی برای حفظ سلامت دهان و دندان است.
غذاهایی که باید برای سلامت دهان و دندان کودکان محدود کرد عبارتند از:
شکر: شکر غذای اصلی باکتریهای مضر در دهان است. این باکتریها اسید تولید میکنند که میتواند مینای دندان را از بین ببرد و باعث پوسیدگی دندان شود.
نوشیدنیهای شیرین: نوشیدنیهای شیرین مانند نوشابه، آب میوه و نوشیدنیهای ورزشی سرشار از شکر هستند.
غذاهای چسبنده: غذاهای چسبنده مانند کارامل، تافی و آدامس میتوانند به دندانها بچسبند و به سختی از بین بروند. این امر میتواند به رشد باکتریها و پوسیدگی دندان منجر شود.
میوههای اسیدی: میوههای اسیدی مانند پرتقال، گریپ فروت و لیمو میتوانند مینای دندان را از بین ببرند. اگر کودک شما این میوهها را میخورد، پس از خوردن آنها دندان هایش را مسواک بزنید.