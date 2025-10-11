پخش زنده
رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت :مسابقات چهارجانبه فوتبال یادواره علیرضا آستانی پیشکسوت فقید استان اردبیل با حضور تیم های پیشکسوتان تراکتوری سازی تبریز ، ماشین سازی تبریز، قصر سفید اردبیل و همای اردبیل در استادیوم تختی اردبیل برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل صمد نوتاش، افزود: این مسابقات در روزهای ۲۴ و ۲۵ مهرماه در استادیوم تختی اردبیل برگزار خواهد شد و روز ۲۴ مهر تیمهای تراکتورسازی تبریز و همای اردبیل در ساعت ۱۳ به مصاف هم میروند و ساعت ۱۵ همان روز نیز، تیمهای پیشکسوتان قصر سفید اردبیل و ماشینسازی تبریز مقابل یکدیگر صفآرایی میکنند.
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل گفت: برنده دو بازی در روز ۲۵ مهر دیدار فینال این مسابقات را برگزار خواهند کرد و قبل از بازی فینال مراسم یادواره شادروان علیرضا آستانی بازیکن پیشکسوت فقید استان با حضور مسئولان و پیشکسوتان فوتبال برگزار خواهد شد.
نوتاش تصریح کرد: یکی از رویکردهای هیات فوتبال استان ارج نهادن به پیشکسوتان فوتبال و برگزاری مسابقات پیشکسوتان است و طبق برنامهریزیهای انجام شده این مسابقات و برنامهها برگزار میشود.