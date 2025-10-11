دادستان مرکز مازندران گفت: با پزشکانی که مبالغی فراتر از تعرفه قانونی به عنوان زیرمیزی دریافت می کنند مبتنی و مستند بر قانون برخورد می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عالیشاه با اشاره به اینکه چند مورد تخلف اعلام شده با تماس تلفنی وی با مجموعه متخلف برطرف شد، گفت: تا کی باید شاهد ادامه بررسی تخلف های پزشکان زیرمیزی بگیر به صورت تلفنی باشیم.

وی با بیان اینکه دادستانی استان یازدهم مرداد امسال به دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی در این خصوص اطلاع رسانی کرده افزود: این جریان باید هر چه سریعتر پایان یابد.

عالیشاه تاکید کرد: اگر گزارشی مبنی بر دریافت زیرمیزی به دادستانی استان مخابره شود یا بصورت غیررسمی اطلاعی از این تخلف به ما برسد، با متخلفان برخورد می کنیم.

دادستان مرکز استان از دانشگاه های علوم پزشکی استان و سازمان نظام پزشکی خواست نظارت خود بر این پدیده ناهنجار را تقویت کنند.