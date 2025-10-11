به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ میرمحمد غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان در بازدید میدانی از پارک ملی خشکی‌-دریایی بوجاق و مرکز حفاظت فک خزری، وضعیت حفاظتی، ظرفیت‌های زیست‌محیطی و چالش‌های موجود در منطقه را ارزیابی کرد.

در این برنامه، گزارشی جامع از اقدامات صورت‌گرفته در زمینه پایش، حفاظت، آموزش و مدیریت گونه‌های ارزشمند از جمله فوک خزری ارائه شد.

همچنین، معاون استاندار از پاسگاه‌های محیط‌بانی، برج پرنده‌نگری، دیواره‌سازی تالاب برای مدیریت منابع آبی و سواحل شرقی و غربی رودخانه سفیدرود بازدید کرد و با محیط‌بانان منطقه به گفت‌و‌گو پرداخت.

پارک ملی بوجاق، نخستین پارک ملی خشکی‌-دریایی کشور و یکی از سه تالاب بین‌المللی استان گیلان، هر ساله میزبان ده‌ها هزار پرنده مهاجر آبزی است. در حال حاضر نیز هزاران پرنده مهاجر وارد این منطقه شده‌اند.