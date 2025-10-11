میز خدمت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شهرستان اشکذر و نیز میز خدمت اداره دامپزشکی این شهرستان در روستای شرب‌العین بخش خضرآباد برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، به مناسبت هفته ملی روستا و عشایر، میز خدمت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شهرستان اشکذر و نیز میز خدمت اداره دامپزشکی این شهرستان در روستای شرب‌العین بخش خضرآباد برپا شد.

عابدینی کارگزار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شهرستان اشکذر در حاشیه این برنامه گفت: اطلاع‌رسانی مطلوب، مشاوره رایگان و ارائه خدمات مستقیم از مزایای اصلی برگزاری میز خدمت در روستاهاست.

وی با اشاره به پراکندگی جغرافیایی روستا‌های بخش خضرآباد افزود: برپایی میز خدمت در مناطق روستایی نقش مهمی در کاهش فاصله‌ها و سهولت دسترسی روستاییان به خدمات بیمه‌ای دارد و روستاییان می‌توانند از این فرصت برای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی استفاده کنند.

عابدینی هدف از اجرای این طرح را آشنایی بیشتر مردم روستا‌های بخش خضرآباد با خدمات و مزایای صندوق بیمه اجتماعی عنوان کرد و گفت: این برنامه در راستای ترویج فرهنگ بیمه و حمایت از اقشار زحمتکش روستایی برگزار شد.

در ادامه این برنامه و هم‌زمان با گرامیداشت هفته دامپزشکی، اداره دامپزشکی شهرستان اشکذر نیز با استقرار میز خدمت در محل نماز جمعه بخش خضرآباد، خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به مردم ارائه کرد.

علی نیک‌بین رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اشکذر، هدف از برپایی این میز خدمت را آشنایی بیشتر دامداران و اهالی روستا‌ها با فعالیت‌ها و مأموریت‌های دامپزشکی عنوان کرد و گفت: کارشناسان اداره در زمینه‌های مختلف از جمله بیماری‌های مشترک انسان و دام، راه‌های پیشگیری از شیوع بیماری‌ها، نحوه تهیه و مصرف فرآورده‌های خام دامی و سایر موضوعات مرتبط به اهالی مشاوره ارائه دادند.

وی افزود: دامپزشکی سه هدف اصلی شامل حفظ سرمایه‌های دامی، ارتقای بهداشت عمومی از طریق کنترل بیماری‌های مشترک انسان و دام، و نظارت بهداشتی از مزرعه تا سفره را دنبال می‌کند و آشنایی مردم با این اهداف می‌تواند در تحقق سلامت پایدار نقش به سزایی داشته باشد.