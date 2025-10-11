به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان گفت: طرح نیروگاه‌های خورشیدی کمیته امداد این روز‌ها به روشنایی و امیدی تازه برای خانواده‌های تحت حمایت بدل شده است.

احمد رضایی افزود: طی شش‌ماهه ابتدایی امسال ۶۰۰ نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس بر بام منازل مددجویان اصفهانی یا در اراضی روستایی آنان، براساس اعتبارات جذب‌شده از سال گذشته، وارد مدار تولید شده است.

به گفته وی برای راه‌اندازی این تعداد نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس، بالغ بر ۸۴ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان پرداخت شده است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان ادامه داد: در سال گذشته برای اجرای این طرح، تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه درصد در اختیار مددجویان قرار گرفت.

رضایی با بیان اینکه برق تولیدی نیز توسط وزارت نیرو به‌صورت تضمینی خریداری خواهد شد افزود: قیمت خرید هر کیلووات ساعت برق تولیدی از نیروگاه‌های خورشیدی مددجویان، حدود ۴۵۸۰ تومان پیش‌بینی شده و از محل همین درآمد، اقساط وام بازپرداخت می‌شود.

وی گفت: در برخی روستاها، هر ۲۰۰ مددجو یا خانوار مشمول می‌توانند به صورت مشارکتی یک مزرعه پنل خورشیدی ایجاد کنند.

بر اساس قرارداد بین مددجو و وزارت نیرو، برق تولیدی مددجویان به مدت ۲۰ سال به‌صورت تضمینی خریداری می‌شود.